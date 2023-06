Gewitter, Starkregen und Hagelkörner mit heftigen Ausmaßen. Ein schweres Unwetter fegt am Donnerstag (22. Juni) über Deutschland hinweg. Dabei hinterließ das Sturmtief „Lambert“ vielerorts eine Schneise der Verwüstung. Ob Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen oder Bayern: Einsatzkräfte sind wegen überschwemmter Straßen, abgeknickter Bäume und vollgelaufener Keller im Dauereinsatz.

Besonders heftig traf das Unwetter am späten Nachmittag die Stadt Kassel (Hessen). In den sozialen Netzwerken posten die Menschen Bilder von heftigen Orkan-Böen, Überschwemmungen und Hagelkörnern immensen Ausmaßes. Die Stadt hat Vollalarm ausgelöst!

Unwetter fegt über Deutschland: Üble Bilder aus Kassel

„Das Unwetter hat Kassel voll getroffen“, teilte die Stadt mit und warnte am frühen Abend vor einem weiteren Gewitter. Der Appell: „Bitte passt auf Euch auf und bringt Euch in Sicherheit.“ Die Stadt warnte insbesondere davor, Parkanlagen nicht zu betreten und teilte mit, dass am Freitag mehrere Schulen und Kitas nicht öffnen werden können.

Die Bilder der Unwetter-Folgen aus Kassel verbreiten sich seit Donnerstagnachmittag rasend schnell im Netz. Videos zeigen Menschen am Bahnhof Wilhelmshöhe, die sich durch knietiefes Wasser kämpfen. Autofahrer versuchen noch die überflutete Straße zu passieren:

Auch andere Straßen der Stadt verwandelten sich durch die Starkregen-Fälle in reißende Bäche, wie dieses Video beweist:

Mit welcher Gewalt der Wind den Starkregen zu Boden peitschte, zeigen diese Aufnahmen:

Angesichts bedrohlich wackelnder Straßenschilder sprach manch einer sogar von einem Tornado:

Ob während Sturmtief „Lambert“ wirklich ein Tornado entstanden ist, ist unklar. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte jedenfalls im Vorfeld vor Orkanböen und schloss auch mögliche Tornados nicht aus. Neben Starkregen prasselten mancherorts auch Hagelkörner mit einem Durchmesser von mehreren Zentimetern zu Boden. „Diese Teile möchte wirklich niemand abbekommen“, twittert ein Kasseler und gibt zu: „Es macht eine scheiß Angst:

