Wetter in NRW: „Sehr gefährlich“ – jetzt droht im Westen übles Unheil!

Himmelherrgott, packt die Balkonmöbel ins Haus! Schon seit Wochen ächzt NRW unter den hohen Temperaturen und der schwülen Hitze. Während die einen nicht genug Sonne vertragen können, wünschen sich andere klammheimlich wieder den frischen Frühling zurück (hier mehr). Doch bis es wieder kühl wird, dauert es. Und eines ist klar: Das Wetter in NRW hat es am Donnerstag (22. Juni) in sich!

Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt auf „Wetter.net“ bereits: „Dunkle Wolken über Deutschland! Es droht eine schwere Gewitterlage in weiten Teilen des Landes. Und die könnte sehr gefährlich sein. Es wird knallen!“ Ist der Sommer damit noch vor dem Juli vorbei? Gibt es jetzt einen deftigen Umschwung beim Wetter in NRW?

Wetter in NRW: Jetzt droht im Westen übles Unheil!

Eines ist klar: Die Temperaturen bleiben weiter hoch. Experte Jung: „Es bleibt heiß, es wird sehr, sehr schwül. Im Osten könnten 37 Grad erreicht werden, das wäre der heißeste Tag des Jahres. Der Juli ist ohnehin mehr als zwei Grad heißer als die mittlere Temperatur des Vergleichszeitraums 1991 bis 2020.“ Nicht nur die Temperatur bleibt hoch – auch die Gefahr von Starkgewittern zieht auf.

NRW müsse sich laut Jung am Nachmittag Blitz und Donner stellen. Der Meteorologe von „Wetter.net“: „In Teilen von NRW wird es stellenweise ordentlich krachen. Im Vorfeld haben wir den heißesten Tag des Jahres in fast allen Teilen Deutschlands. Im Nordwesten knallt die kühlere Luftmasse langsam in die Hitze rein, das sorgt dann für jenes schadensträchtiges Unwetter.“ Starkregen, Hagel, Orkanböen und Gewitter – sogar Tornados können sich bilden!

Hitze macht am Freitag in NRW Pause

Wer vorerst genug von der Hitze hat und durchschnaufen will, kann sich auf Freitag (23. Juni) freuen. Wetter-Frosch Jung: „Am Freitag wird es angenehmer und frischer, die Luftmassen werden einmal komplett ausgetauscht. Dann sind erstmal die schwülen Tage vorbei. Wir können Fenster und Türen aufreißen und lüften.“ Konkret sagt er für NRW Temperaturen von bis zu 21 Grad voraus.

Doch schon am Wochenende kommt der Sommer zurück. Jung: „Als sei nichts gewesen! Es wird sonnig, die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 und 30 Grad. Wir können uns über viele Sonnenstunden freuen.“

Freude pur also bei Plänen im Freien. Jung: „Wer am Wochenende etwas geplant hat, kann das durchführen. Es bleibt meist überall trocken, und das mit viel Sonnenschein.“ Von einem dauerhaften Wetterumschwung will Experte Jung nichts wissen. Der Meteorologe: „Wir können festhalten: Da kippt überhaupt nichts! Der Sommer geht weiter.“ Na, dann schon mal die Getränke kalt stellen…