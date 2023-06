Wetter in NRW: Experte warnt vor Gewitter-Bombe – „Dann knallt es so richtig“

Jetzt dreht das Wetter in NRW völlig frei! Schon seit Tagen ächzt NRW unter den hohen Temperaturen und der Hitze: Während die einen nicht genug Sonne vertragen können, wünschen sich andere klammheimlich wieder den frischen Frühling zurück (hier mehr). Doch bis es wieder kühl wird, dauert es. Denn der Donnerstag (22. Juni) hat es in sich!

Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt auf „Wetter.net“ bereits: „Momentan haben wir schwüle Luftmassen, es ist sehr trocken. Doch am Donnerstag steht eine brisante Unwetter-Lage bevor. Es sind mehrere starke Gewitter in Deutschland unterwegs. Da kann es ordentlich knallen und scheppern!“

Wetter in NRW: Experte warnt vor Gewitter-Bombe

Und das Wetter in NRW bietet dann alles: Starkregen, Hagel, Orkanböen, Gewitter – sogar Tornados können sich in Deutschland bilden! Wetter-Experte Jung: „Der extreme Donnerstag bringt schwere Gewitter und Temperaturen zwischen 35 und 37 Grad mit!“ Vor allem die Wassermasse ist nicht ohne, bis zu 80 Liter pro Quadratmeter könnten dann regnen. Jung: „Es ist die bisher größte Unwetterlage im Jahr 2023!“

++ Wetter in NRW: Unwetter in dieser Woche erst der Anfang? Meteorologe mit Schock-Prognose ++

Man könne noch nicht genau sagen, wo Gewitter und Tornados entstehen. Sein Appell: „Bitte bestens eingestellt sein und die Unwetter-Warnungen verfolgen!“ Er macht aber auch allen Hoffnung, die vorerst genug von der Hitze haben und einmal durchschnaufen müssen: „Am Freitag (23. Juni) wird es angenehmer und frischer, die Luftmassen werden einmal komplett ausgetauscht. Dann sind erstmal die schwülen Tage vorbei.“

Wochenende wird es wieder sonnig

Doch schon am Wochenende kommt der Sommer zurück. Jung: „Als sei nichts gewesen! Es wird sonnig, die Temperaturen bewegen sich am Samstag und Sonntag zwischen 24 und 32 Grad. Wir können uns über viele Sonnenstunden freuen.“ Freude pur also bei Plänen im Freien. Jung: „Wer am Wochenende etwas geplant hat, kann das durchführen. Es bleibt meist überall trocken, und das mit viel Sonnenschein.“

Mehr News:

Seine Prognose geht sogar bis Anfang Juli. Von einem Wetterumschwung will er nichts wissen. Der Meteorologe: „Die Temperaturen klettern von 25 Grad auf über 30 Grad, einige Ausläufer sogar auf bis zu 35 Grad. Wir können festhalten: Da kippt überhaupt nichts! Der Sommer geht weiter.“ Na, dann schon mal die Getränke kalt stellen…