Wetter in NRW: Unwetter in dieser Woche erst der Anfang? Meteorologe mit Schock-Prognose

Diese Woche sorgt ein Gewittertief über NRW für eine schwülwarme bis heiße Wetterlage. Dabei könnte es ab sofort zu Unwetter mit starken Regenschauern und Gewitter kommen. Insbesondere am Donnerstag (22. Juni) sowie in der Nacht auf Freitag (23. Juni) ist mit schweren Unwettern zu rechnen.

Hierbei sind Blitz- und Hagelschlag sowie Platzregen, Sturzfluten und auch Windböen möglich. Danach soll sich das Wetter in NRW wieder beruhigen. Doch stabilisiert sich das Wetter wieder oder folgen darauf neue Unwetter?

Wetter in NRW: Meteorologe mit Temperatur Prognose

Laut Meteorologe Michael Hoffmann baut sich nach den Unwettern zunächst ein weiteres Hochdrucksystem über Deutschland auf und sorgt dafür, dass die Temperaturen bis zum Sonntag (25. Juni) auf sommerliche +24 bis +28 und örtlich bis hochsommerliche +30 Grad ansteigen.

Dieses Hoch schafft es aber nicht, sich zu stabilisieren. Stattdessen reaktiviert sich die atlantische Frontalzone und dehnt sich gemeinsam mit einem Islandtief gen Osten aus. Das wiederum sorgt dafür, dass sich das Hoch zurückzieht und die Frontalzone gewähren lässt.

Temperatursturz in NRW durch maritime Luftmassen

Durch maritime Luftmassen sinkt die Temperatur im Westen und insbesondere in NRW auf +20 bis +25 Grad. Durch den Temperatur-Unterschied in Form von Luftmassen-Austausch kommt es zu kräftigen Gewittern und Schauern, mit welchen dann am 26. und 27. Juni im NRW Raum zu rechnen sind.

Erwähnenswert ist ebenfalls, dass das Temperatur-Niveau momentan im Vergleich zum langjährigen Mittelwert noch um +6 bis +10 Grad zu warm ist. Mit den Schauern und Gewittern erfolgt ab dieser Woche aber ein regelrechter Temperatur-Absturz, welcher in NRW mit bis zu +5 Grad – im Vergleich zum Rest von Deutschland – mit am höchsten ausfällt.

Im Norden handelt es sich um eine Temperatur-Absturz von +1 bis +2 Grad, im Süden um +2 bis +4 Grad und im Osten ebenfalls um bis zu +5 Grad Temperatur-Unterschied.