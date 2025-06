Horoskop: Der Juli wird düster – diese 3 Sternzeichen müssen innere Kämpfe austragen

Sommer, Sonne und hohe Temperaturen: Wer an dunkle Monate denkt, der denkt wohl eher nicht zuerst an den Juli. Immerhin ist zu der Jahreszeit Hochsommer in Deutschland. Doch drei Sternzeichen entdecken laut Horoskop ausgerechnet in dem Sonne-Monat ihre dunkle Seite…

Das Horoskop sagt düstere Zeiten voraus. Drei Sternzeichen werden im Juli ihre dunkelsten Facetten zum Ausdruck bringen. Was sich im ersten Moment eher negativ anhört, kann auch positiv genutzt werden. Was du bislang eher als deine Schwäche empfunden hast, kannst du jetzt für dich nutzen. Um einen inneren Kampf wirst du aber nicht drumherum kommen.

Horoskop: Berufliche Möglichkeiten für den Skorpion

Auch Skorpione kennen ihre dunkle Seite. Vor allem im Juli 2025 wirst du sie in der erwachen. Mit viel Klarheit wirst du deine dunklen Impulse fühlen. Deine Mitmenschen werden sich von deiner Präsenz angezogen fühlen. Eine besondere Veränderung gibt es für dich in Sachen Beziehung: Du stellst klare Regeln auf. Beruflich gibt es neue Möglichkeiten für dich. Du bist nicht mehr bereit dazu, um Anerkennung zu kämpfen. Musst du auch gar nicht, denn du bekommst sie auch so.

Ähnlich dunkel wird es bei den Zwillingen. Eigentlich sind sie für ihre charmante und leichtfüßige Art bekannt. Aber im Juli dieses Jahres wirst du eine weitere Seite an dir entdecken: die Tiefe! Du verspürst eine Schwere in dir, die zunächst nicht gerade angenehm erscheint. Doch du wirst sie nutzen, um deine inneren Kämpfe zu erforschen. Du bist ehrlich mit dir selbst und lässt dich auf Neuerungen ein. Der Juli wird nicht einfach für dich, aber am Ende wirst du Klarheit haben.

Horoskop: Auch für SIE wird es dunkel

Auch für den Steinbock brechen durchwachsene Zeiten an. Eigentlich bist du ein echter Fels in der Brandung – doch im Juli bekommt deine sonst so starke Fassade ordentlich Risse. Deine dunkle Seite erwacht in dir. Du kannst diese Phase ausnutzen, um innerlich zu heilen. Stell dich deiner inneren Kritik – und lass los, was dir nicht mehr guttut!