Horoskop: Es geht steil bergauf! 3 Sternzeichen machen im Sommer richtig Karriere

Diesen Sommer kennt die Karriereleiter für drei Sternzeichen nur eine Richtung: steil bergauf! Astrologische Konstellationen lassen deine beruflichen Ziele in greifbare Nähe rücken. Welche Sternzeichen davon jetzt mehr als andere profitieren, weiß das Horoskop!

Macht, Ruhm, Geld: Viele Menschen träumen von einer Karriere, doch nur die wenigstens schaffen es wirklich nach ganz oben. Laut dem Horoskop sind es in diesem Sommer gleich drei Sternzeichen, für die es steil nach oben geht. Bist du dabei?

Horoskop: Zwillinge machen jetzt Karriere

Alle Widder-Geborenen sollten jetzt besser weiterlesen, denn der Sommer 2025 wird deine Zeit! Deine Entschlossenheit und dein unbändiger Wille und Drang, werden dich ordentlich nach vorne katapultieren. Du sprühst nur so vor Tatendrang und hast Lust auf neue Projekte. Im Sommer wirst du eine mutige Entscheidung treffen, von der du ordentlich profitieren wirst. Dein Netzwerk wächst – so kann es doch weitergehen!

Ähnlich gut in Sachen Karriere sieht es für die Zwillinge aus. Sie haben in diesem Sommer in Sachen Job gleich mehrere Optionen. Vielleicht wartet auf dich ja sogar eine interne Beförderung – wer weiß? Auch ein profitabler Jobwechsel oder eine interessante Zusammenarbeit können dir in die Karten spielen. Du solltest dabei stets einen kühlen Kopf bewahren und strategisch denken. Zeige Präsenz und Anwesenheit – zum Beispiel auf Social Media.

Horoskop: Auch für sie geht es steil bergauf auf der Karriere-Leiter

Und auch Löwen bekommen den Karriere-Boost schlechthin. Sie stehen in diesem Sommer im Mittelpunkt. Deine charismatische Art sorgt dafür, dass du ernst genommen wirst. In den Monaten Juli und August sprudelst du nur so vor Selbstbewusstsein. Deine Kollegen werden beeindruckt sein. Ein besonderes Projekt könnte schon bald dein Durchbruch werden. Aber auch öffentliches Lob kann dich jobtechnisch in neue Sphären katapultieren.