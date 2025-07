Horoskop zieht die Notbremse: Diese Sternzeichen brauchen im August dringend Urlaub!

Endlich mal die Zehen in den Sand ausstrecken, ein gutes Buch aufschlagen oder einfach auf der Couch lümmeln und eine gute Trash-Show gucken – klar ist: Urlaub, oder sei es nur ein freier Tag, braucht man.

Doch nun steht es im Horoskop schwarz auf weiß: Diese drei Sternzeichen brauchen im August unbedingt eine Pause. Bist du einer davon?

Horoskop: Widder und Wassermann – an diesen Tagen brauchst du eine Pause

Wer zwischen dem 21. März und 20. April geboren ist, trägt das feurige Sternzeichen Widder – und das merkt man sofort! Mit einer gehörigen Portion Mut und einem Herz, das für Abenteuer schlägt, stürzt sich der Widder ungebremst ins Leben. Stillstand? Keine Chance!

Doch jetzt steht es im Horoskop fest: Dem Widder wird eine dringende Pause empfohlen. Wann genau? Nun, am 9. August (Samstag) und am Freitag, dem 29. August – also lieber mal die Stopp-Taste drücken und sich bei einem guten Glas Wein oder Spaßgetränk ausruhen.

Und wenn dein Geburtstag zwischen dem 21. Januar und 19. Februar liegt, bist du ein Wassermann – einer, der das Gewöhnliche meidet und stets neugierig die Welt erkundet. Doch auch der kühnste Abenteurer braucht mal eine Pause, da ist sich das Horoskop sicher. So sollst du am 16. August (Samstag) und am 25. August (Montag) den Fokus auf Erholung und Balance setzen. Das am besten durch Wellness und eine kleine Auszeit.

12. August und ein weiterer Montag: Hier brauchst du mentale Erholung

Geboren zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar ist der Steinbock ein Meister darin, aus Träumen Realität zu machen. Mit unerschütterlicher Geduld und einem starken Willen kämpfst du dich zielstrebig nach oben – immer bereit, harte Arbeit und Ausdauer zu investieren, um Erfolg zu haben.

Kein Wunder, dass du laut dem Horoskop nach all der intensiven Arbeit auch mal eine Pause brauchst – vor allem zur mentalen Entspannung. Markier dir also den 12. August (Dienstag) und den 18. August (Montag) rot im Kalender – hier solltest du deine mentale Gesundheit in den Vordergrund stellen.

Egal, ob du Widder, Wassermann oder Steinbock bist – gönn dir im August unbedingt mal eine Pause. Ganz nach dem Motto: Einfach mal die Seele baumeln lassen und die Akkus aufladen. Denn eines ist klar: So macht die Arbeit oder das Leben gleich viel mehr Spaß!