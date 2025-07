Horoskop prophezeit Glückssträhne! DAS ist dein Glückstag im August

Der August steht vor der Tür – und mit ihm eine besondere Zeit voller Möglichkeiten und Überraschungen. Manche Tage scheinen einfach magisch, an denen sich Türen öffnen, Pläne gelingen und die Stimmung stimmt. Doch wann genau schlagen die Sterne besonders günstig für dich?

Ein Blick auf deine persönlichen Glückstage im kommenden Monat könnte dir die Antwort liefern. Das Horoskop zeigt dir, wann du im August besonders viel Glück erwarten kannst.

Horoskop im August: An diesen Tagen hast du besonders viel Glück

Das Horoskop zeigt: Im August strahlen die Sterne für jedes Sternzeichen an ganz besonderen Tagen, an denen das Glück förmlich auf deiner Seite ist. Widder erleben so am 3., 12. und 28. August eine Extraportion Mut und Glück, die Türen öffnen. Stiere dürfen sich an den 8., 16. und 25. auf beständiges Glück und Durchhaltevermögen freuen, das sie sicher voranbringt. Zwillinge erleben an den 12., 17. und 26. wahre Glücksmomente voller Inspiration.

++ Monatshoroskop Zwilling August 2025: Das sehen die Sterne voraus ++

Auch für alle mit dem Sternzeichen Krebs bringen die Glückstage 16., 23. und 30. positive Überraschungen und innere Stärke. Löwen ziehen an den 18., 21. und 31. August viel Glück und Aufmerksamkeit an, die ihren Weg erhellen. Jungfrauen erleben hingegen am 16., 23. und 27. August ihr persönliches Glück.

Alle mit dem Sternzeichen Waage dürfen an den 12., 15. und 18. harmonische und glückliche Begegnungen erwarten. Und Skorpione finden an den 3., 12. und 29. das Glück, das sie zu wichtigen Veränderungen antreibt.

Schütze, Wassermann & Fische – HIER hast du Erfolg

Schützen hingegen erleben am 15., 21. und 30. Glücksphasen voller Optimismus für neue Chancen. Steinböcke können sich am 5., 15. und 16. August auf geduldiges und sicheres Glück freuen, das sie Schritt für Schritt ans Ziel bringt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wassermänner erhalten laut dem Horoskop am 9., 21. und 29. August einen kreativen Glücksbooster, und Fische sollten die Glückstage am 3., 8. und 30. nutzen, um ihren Träumen ein Stück näherzukommen.

Insgesamt verspricht der August also gute Chancen für jeden. Das Horoskop ist sich sicher: Es lohnt sich, genau hinzuschauen und die passenden Momente zu nutzen.