Wetter in NRW: Hagel, Tornados, Unwetter – diese Gefahren lauern in den kommenden Tagen

Das Wetter in NRW verspricht derzeit Sommer pur. Doch bei den hohen Temperaturen ist auch die Gewitter-Gefahr enorm hoch. In den kommenden Tagen kann es an manchen Orten zu starken Unwettern kommen.

Blitz, Hagel und Sturm können bei einem Gewitter lebensgefährlich werden. Wenn das Wetter in NRW in den kommenden Tagen ein Unwetter bereithält, dann solltest du auf einige Dinge achten, um dich in Sicherheit zu bringen.

Wetter in NRW: Ausreichend Abstand zu Bäumen halten

Sobald du merkst, dass der Himmel dunkler wird, solltest du Schutz in einem Gebäude oder in einem Auto suchen. Dabei solltest du darauf achten auf keinen Fall in der Nähe eines Baums zu parken. Dieser könnte umstürzen, wenn ein Blitz einschlägt. Wenn du dich in der freien Natur befindest und keinen Unterschlupf findest, solltest du am besten eine Senke suchen und in die Hocke gehen. Halte dabei ausreichend Abstand zu Wäldern, wie das Portal „Wetteronline.de“ schreibt.

Ebenfalls wichtig: Droht ein Gewitter, dann solltest du deinen Aufenthalt im Wasser sofort beendet! Dabei spielt es keine Rolle, ob du dich in einem Pool oder einem Badesee befindest. Wasser ist ein sehr guter elektrischer Leiter.

Wetter in NRW: Vorsicht auch bei Hagel

Und auch bei Tunneln und Unterführungen solltest du vorsichtig sein. Bei starken Regenfällen kann sich hier das Wasser stauen. Sobald du die Wassertiefe nicht abschätzen kannst, solltest du auf keinen Fall weiterfahren. Bei Volllaufen des PKWs droht nicht nur ein teurer Motorschaden. Es kann zusätzlich für die Fahrzeuginsassen gefährlich werden.

Obacht ist auch bei Hagel geboten. Wenn die Körner einen Durchmesser von mehreren Zentimetern haben, dann kann es schnell gefährlich werden, wie „Wetteronline.de“ schreibt. Bei Gebäuden solltest du dann nach Möglichkeit die Rollläden an den Fenstern schließen.