Wetter in NRW: Extrem-Unwetter! Experte warnt sogar vor Tornados – „Jetzt geht’s richtig rund“

Wochenlang hieß es beim Wetter in NRW nur: Hitze pur! Da dürstet es nicht nur der Natur nach Regen. Auch viele Menschen könnten mal wieder eine kleine Abkühlung gebrauchen. Die steht anscheinend in den Startlöchern.

Doch wie ein Wetter-Experte jetzt berichtet, könnte es nun wirklich krass werden. Er warnt vor Unwettern und spricht sogar von einer Tornado-Gefahr. Was beim Wetter in NRW auf dich zukommt, liest du hier.

Wetter in NRW: Wie heftig wird es in den nächsten Tagen?

In den vergangenen Wochen war es meist schwül-warm bis heiß. Da könnte ein kleiner Regen eine nette Abwechslung sein. Doch Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt auf „wetter.net“ vor schweren Unwettern und gar vor Tornados. Nach einer sogenannten tropischen Nacht sind es direkt morgens schon 20 Grad. Und das deutet laut dem Experten darauf hin, dass in den nächsten Tagen etwas auf uns zukommt. Vor allem Dienstag (20. Juni) und Donnerstag (22. Juni) müssen wir in ganz Deutschland und speziell im Westen mit heftigen Gewittern rechnen.

In der Nacht zu Dienstag geht es rund beim Wetter in NRW. Es werden teilweise heftige Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet. Sogar Tornados sind möglich. „Da geht’s richtig rund“, heißt es vom Experten. Mittwoch (21. Juni) gibt es dann eine kurze Entspannung, bevor es am Donnerstag (22. Juni) wieder losgeht mit der schweren Gewitterlage über NRW. Es könnten 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter runterkommen. Am besten solle man immer die Unwetterwarnungen im Blick behalten. Denn Gewitter und Regen treten nicht flächendeckend, sondern vereinzelt auf.

++ Wetter in NRW stellt Stadtwerke vor massive Probleme – sitzen Kunden bald auf dem Trockenen? ++

Hitze kehrt zurück

Daher wird auch die Trockenheit nicht beendet sein. Denn laut Jung kann der punktuelle Starkregen kaum in den Erdboden einsickern. Keine guten Aussichten für die Natur. Und nach dem heftigen Donnerstag kehrt auch der Hitze-Sommer wieder zurück.

Ebenfalls spannend:

Freitag lassen Schauer und Gewitter nach, im Westen werden rund 26 Grad erwartet. Am Wochenende bringt das Wetter in NRW mit circa 30 Grad den Sommer vollends zurück. Auch kommenden Montag (26. Juni) wird es sonnig, trocken und heiß bei bis zu 31 Grad.