Wetter in NRW: Experte redet bitteren Klartext – damit müssen wir jetzt rechnen

Noch immer sind sich Experten nicht ganz einig: War es das mit dem Winter oder bringt der März doch noch einmal Kälte, Frost und Schnee nach NRW? Ganz so einfach lässt sich der Wetter-Verlauf für die kommenden Wochen offenbar nicht prognostizieren.

Meteorologen haben nun aber Tendenzen. Drei verschiedene Szenarien könnten gegen Ende Februar und im März in Frage kommen. Wie steht es denn nun um den Frühling und mildes Wetter in NRW?

Wetter in NRW noch unklar

Ein sogenanntes Major-Warming zieht über NRW auf und dieses sorgt für einen vollständigen Zusammenbruch des winterlichen Polarwirbels in der Stratosphärenhöhe. Klingt kompliziert? Tatsächlich bedeutet das, dass derzeit noch offen ist, wie das Wetter in den kommenden Wochen ausfallen wird. Für Meteorologen ist die Wetter-Prognose aktuell also noch recht unklar. Für den Frühling sei es aktuell eigentlich noch zu früh, für den Winter allerdings zu spät. Experten erläutern die Lage.

Einerseits könnte es im März vor allem nass und kalt werden. Dieses Wetter ist für den Monat März typisch. Der Winter, der in den vergangenen Wochen gar kein richtiger war, klingt langsam ab, die Temperaturen steigen langsam an und es wird regnen.

Wetter in NRW: Wie wird der März?

Eine weitere Möglichkeit wäre der Beginn des Frühlings. In diesem Jahr war der Winter 2,4 Grad wärmer als die Durchschnittstemperaturen, die zwischen 1961 und 1990 gemessen wurden. Dieser Trend könnte sich im März fortsetzen. Damit würde der Frühling und Temperaturen bis zu 18 Grad im kommenden Monat Einzug halten. Das Wetter würde ruhig bleiben und viel Sonnenschein mitbringen.

Die dritte Variante bringt den Winter nach NRW. Obwohl die Temperaturen bisher recht mild ausgefallen sind, seien laut Experten noch genügend Kaltluftreserven vorhanden, die unter bestimmten Voraussetzungen und im Extremfall für hochwinterliche Wetterverhältnisse sorgen können. Die Werte könnten dann auch bis zu minus zehn Grad sinken.

Klar ist jedoch: Langfristig soll das Wetter im März 2023 allerdings wärmer ausfallen als in den Jahren zuvor. Zwischen dem 23. und 28. Februar wird es wohl kurzzeitig kühler. Mit einem Winter sei der Temperaturabstieg dann aber nicht gleichzusetzten. Wie das Wetter im März tatsächlich ausfallen wird, bleibt derzeit noch Spekulation. Eines der drei Szenarien wird es aber mit Sicherheit.