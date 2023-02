NRW: Frau vergisst Handtaschen im Zug – als Polizisten sie öffnen, fallen sie vom Glauben ab

Wer kennt nicht die Durchsagen an Bahn- und Busbahnhöfen in NRW? „Sicherheitshinweis, lassen Sie ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt“, heißt es dort. Eigentlich soll das Reisende an mögliche Langfinger erinnern, die sich gerne auf Bahnhöfen herumtreiben. Außerdem lauert in Zeiten von Krieg und Terror hinter jedem herrenlosen Koffer auch eine gewisse Gefahr – und wer möchte wegen Unachtsamkeit schon einen Polizeieinsatz auslösen?

Trotzdem kommt es hin und wieder vor, dass Reisende ihr Gepäck im Zug oder am Bahnhof vergessen. Wer seinen Anschlusszug kriegen oder pünktlich am Flughafen sein muss, ist mit den Gedanken dann sicherlich ganz woanders. So auch eine Frau aus NRW, die ihre Tasche auf dem Weg zum Flughafen in der S-Bahn vergessen hatte. Als die Polizisten einen Blick hineinwarfen, trauten sie ihren Augen kaum.

NRW: Glück im Unglück

Am Montagmittag (13. Februar) übergaben Mitarbeiter der Deutschen Bahn zwei hochwertige Markenhandtaschen an die Beamten der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof. Die Taschen hatten die Mitarbeiter zuvor in der Kölner Straßenbahnlinie S12 gefunden. Zum Glück! Ob Diebe bei dem Inhalt der Taschen hätten widerstehen können?

Die Beamten der Polizei konnten es auf jeden Fall kaum glauben, als sie sahen, was sich in den Taschen befand. Neben verschiedenen Reisedokumenten und EC-Karten waren auch 10.100 Euro und 3.200 türkische Lira darin verstaut. Umgehend machten sich die Polizisten auf Spurensuche und ermittelten die Besitzerin.

Mehr News:

NRW: Frau will Familie in Türkei helfen

Überglücklich und ehrleichtert traf die 56-Jährige aus Elsdorf in der Dienststelle ein. Doch die Beamten waren skeptisch. Warum hatte die Frau so viel Bargeld dabei? Doch der Grund stellte sich als glaubhaft und sehr traurig heraus.

Das Geld sei für ihre Familie und ihre Bekannten im Krisengebiet der Türkei. Eigentlich wollte sie am Morgen mit dem Flugzeug zu ihnen fliegen, doch weil sie ihre Tasche mit all ihren Ausweisdokumenten in der S-Bahn vergessen hatte, konnte sie den Flug nicht antreten. Die Bundespolizisten übergaben die Taschen daraufhin der Besitzerin und raten Reisenden, achtsam mit ihrem Gepäck umzugehen und Wertsachen nah am Körper zu tragen.