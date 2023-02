Hund in NRW sitzt fast sein ganzes Leben im Tierheim – „Man muss ihm nur mal eine Chance geben“

Auch wenn die Tierpfleger der Tierheime in NRW alles geben, um ihren Schützlingen den Aufenthalt in den Zwingern so angenehm wie möglich zu gestalten und viele Ehrenamtliche regelmäßig mit den Katzen schmusen und den Hunden spazieren gehen, so ersetzt das noch lange nicht ein richtiges Zuhause.

Viele Hunde und Katzen warten allerdings vergebens darauf, dass sie von tierlieben Menschen adoptiert werden. Das kann viele Gründe haben. Zum einen müssen die neuen Besitzer ihrem Vierbeiner gewachsen sein, zum anderen müssen außerdem alle Voraussetzungen und Umstände gegeben sein, damit sich das neue Familienmitglied wohlfühlen kann.

Hund in NRW verbringt ganzes Leben in Tierheim

Duman, ein Hund aus dem Tierheim Bergheim in NRW kennt das Leben außerhalb des Tierheims kaum. Auf Facebook feierten seine Pfleger am Freitag (10. Februar) seinen neunten Geburtstag. Zur Feier des Tages hat eine Spaziergängerin des Tierheims den einsamen Hund für eine Gassirunde bei schönstem Wetter ausgeführt. Sicherlich fielen dabei auch jede Menge Leckerchen ab. Grund zur Freude hat der Vierbeiner allerdings nicht.

Seit sieben Jahren lebe er nun schon in Bergheim. „Duman ist ein toller Typ, aber eben auch ein Herdenschützer“, erklärt das Tierheim. Seine „neuen Menschen“ sollten ihm deshalb sowohl körperlich als auch mental gewachsen sein.

Kinder im Haushalt seien ein No-Go und auch eine reine Wohnungshaltung käme nicht infrage. „Ein Haus mit entsprechend eingezäuntem Grundstück ist das Richtige für ihn, da er gerne alles im Blick hat. Katzen und Kleintiere mag er überhaupt nicht.

Hund in NRW: Duman verdient eine Chance

Neue Besitzer zu finden, die all diese Kriterien erfüllen, ist gar nicht so einfach. In den vergangenen sieben Jahren hätte es kaum jemand mit ihm versucht. Dabei hat Duman „alle Voraussetzungen, bei den richtigen Menschen ein souveräner und entspannter Hund zu sein. Man muss ihm nur mal eine Chance geben.“

Zahlreiche Menschen gratulieren Duman auf Facebook zu seinem Geburtstag und wünschen ihm, endlich einen Besitzer zu finden. Doch unter den vielen Kommentaren ist niemand bereit, den traurigen Hund aufzunehmen. Die Daumen bleiben dennoch gedrückt, dass er das Tierheim in Bergheim in NRW in naher Zukunft endlich verlassen kann.