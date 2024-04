Wetter in NRW bereitet Autofahrern wieder Ärger – DIESES Problem trifft sie jetzt erneut

Wetter-Experte Dominik Jung hatte ihn eigentlich schon verabschiedet (wie DER WESTEN berichtete), doch jetzt kehrt er zurück – und mit ihm auch ein großes Ärgernis für alle Autofahrer in NRW. Die Rede ist zwar nicht vom Sommer, doch wird es in den kommenden Tagen wieder deutlich wärmer.

Darüber dürften sich viele Menschen in NRW freuen. Das Wetter wird zum Wochenende wieder richtig sommerlich. Doch kehrt damit auch ein Problem für Autofahrer zurück.

Wetter in NRW: Sahara lässt grüßen

Am Wochenende steht uns eine „dicke Wärmeblase“ ins Haus, kündigt Meteorologe Dominik Jung an und spricht dabei von Temperaturen über 25 Grad. Diesen Vorsommer hat NRW gerade erst am vergangenen Wochenende hinter sich gebracht. „Für die Jahreszeit ist es wiederum deutlich zu warm“, muss der Experte trotz aller Vorfreude erwähnen.

Und der Grund dafür ist eben jene „Wärmeblase“, die direkt aus Nordafrika gen NRW zieht. Und das nicht zum ersten Mal. So hatten wir bereits um Ostern und auch schon Anfang April das Vergnügen. Denn zusammen mit der Wärme kehrt somit auch der Saharastaub zurück. Vor allem am Sonntag (14. April) dürfte der Autofahrer erneut zur Weißglut treiben.

Auch interessant: Sahara-Staub auf dem Auto – jetzt bloß nicht DIESEN Fehler machen

Diesmal dürfte es allerdings keinen „Blutregen“ geben wie beim ersten Mal (DER WESTEN berichtete), da es in dieser Woche praktisch kaum regnen dürfte. Außerdem erwartetet der Experte weniger Sand in der Luft als bisher. Autofahrer können demnach darauf hoffen, dass nicht ganz so viel Dreck auf ihrem Wagen landen dürfte.

Wetter in NRW: Temperatursturz steht an

Das Hoch Peter sorgt am Wochenende für Traumtemperaturen. Laut Jung sei vor allem der Samstag der perfekte Tag fürs Grillen oder Wandern. Doch solltest du die Tage aus vollen Zügen genießen, denn schon bald ist es wieder vorbei mit den Sommergefühlen.

Das sind die Temperaturen der kommenden Tage:

Donnerstag: 14-17 Grad (im Bergland 11 Grad), nachts 9-12 Grad (7 Grad)

14-17 Grad (im Bergland 11 Grad), nachts 9-12 Grad (7 Grad) Freitag: 18-22 Grad (15 Grad), nachts 8-12 Grad

18-22 Grad (15 Grad), nachts 8-12 Grad Samstag: 22-25 Grad (im Hochsauerland 18 Grad), nachts 10-13 Grad (8 Grad)

22-25 Grad (im Hochsauerland 18 Grad), nachts 10-13 Grad (8 Grad) Sonntag: 16-20 Grad, nachts 5-9 Grad

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Denn gleich am Montag (15. April) steht der nächste Temperatursturz an. „Typisch April“, sagt der Experte dazu. Zwar steht uns „kein Kälteschock“ bevor, doch mehr als 15 Grad sind dann wohl kaum noch drin. Dazu kann es bereits am Montag Graupelgewitter geben und auch Regen steht im April wieder vermehrt auf dem Plan. Der Experte spricht sogar von 35-40 Liter Regen pro Quadratmeter bis zum 21. April.

Mehr News aus der Region:

Also genieß noch einmal die schönen Tage und wappne dich danach mit Pulli und Regenschirm gegen das, was da noch kommen mag. Mehr Wetter-News gibt es auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“.