Wetter in NRW: Grusel-Stimmung an Ostern! Menschen erleben böse Überraschung

Es scheint, als könne sich das Wetter in NRW noch nicht so recht entscheiden, wie es in den kommenden Tagen weitergeht. Frühlingsvorboten oder doch kühle Regentage? Für den Wetter-Experten steht fest: Mit diesem seltenen Phänomen am Himmel hätte wohl keiner gerechnet.

Ostern steht vor der Tür und viele Menschen erhaschen in regelmäßigen Abständen einen ungeduldigen Blick in die Wetter-App. Scheint an den Feiertagen die Sonne? Steigen die Temperaturen an? Zumindest auf die zweite Frage lautet die Antwort ja – allerdings mit bitteren Konsequenzen für die Bewohner.

Wetter in NRW: Blutregen macht sich über Deutschland breit

Während in den letzten Tagen viel Regen heruntergekommen ist und sich bei einigermaßen milden Temperaturen ab und zu auch mal die Sonne gezeigt hat, konnte die Natur in vollem Umfang sprießen. Während wilde Osterglöckchen das Licht der Welt erblickt haben, ist für einige Menschen die Entscheidung gefallen, die Terrasse auf Vordermann zu bringen, bunte Blumen zu pflanzen und das Auto durch die Waschstraße zu schicken. War das nun alles für die Katz? Das Wetter in NRW schlägt in den kommenden Tagen zu Ostern noch mal um und hat ordentlich Dreck im Gepäck.

+++ Wetter in NRW spielt verrückt – „So bunt wie die Ostereier“ +++

Sand und Staubpartikel, die sich von der Sahara aus in die Atmosphäre verirrt haben, kommen schnellen Schrittes auf Mitteleuropa zu. Übers Mittelmeer und über die Alpen hinweg erreicht der Sand bereits am Samstag (30. März) die Umgebung über Deutschland. Sofern die Sonne scheint, wird diese zunehmend milchig und trüb erscheinen. Bei Regen folgt besonders für Autofahrer nur wenig später das böse Erwachen.

Weitere Themen:

Dort, wo es regnet, wird der Sand aus der Atmosphäre ausgewaschen und landet auf Autos, Balkonmöbeln und Co. Dieses Phänomen nennt sich „Blutregen“ und wird dem ein oder anderen über die Ostertage ganz schön die Stimmung versauen. Klingt gruselig. Doch das Wetterphänomen hat auch etwas Gutes: Durch die – wenn auch trübe – Sonneneinstrahlung wird es zumindest etwas wärmer.