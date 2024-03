Wetter in NRW spielt verrückt – „So bunt wie die Ostereier“

Runter, rauf und dann wieder runter – das Wetter in NRW legt in den kommenden Tagen eine waschechte Achterbahnfahrt zurück (wie DER WESTEN berichtete). Los geht’s schon am Gründonnerstag. Da könnte es Spaziergänger übel überraschen.

Aber auch an den anderen Feiertagen macht das Wetter in NRW, was es will.

Wetter in NRW: Stürmischer Gründonnerstag

„Wetter.net“-Moderatorin Kathy Schrey platzt bei den Vorhersagen fast der Schädel. „So bunt wie die Ostereier“ wird es laut ihr an diesem Feiertagswochenende. Und am Gründonnerstag werden die „Osterlämmchen ordentlich frieren müssen“. Dann zieht nämlich das Sturmtief Nadia auf.

Und das bringt nicht nur Sturmböen mit sich, sondern auch kühlere Luftmassen und Regen. Somit wird der Gründonnerstag richtig ungemütlich. In exponierten Lagen im Westen müssen Einwohner oberhalb von 600 Metern mit bis zu 75 Stundenkilometern rechnen, örtlich sind sogar 85 Stundenkilometer angesagt, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) besonders zwischen 9 Uhr und 18 Uhr.

Wetter in NRW: Ostereiersuche unter der Sonne

Am Gründonnerstag und Karfreitag wird es kaum wärmer als zehn Grad und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt verhältnismäßig hoch. Doch wer jetzt schwarz sieht für die Ostertage, der kann sich gleich wieder entspannen. Denn schon am Karsamstag soll es laut Expertin Schrey wieder trockener werden.

Plötzlich ziehen wieder warme Luftmassen ins Land. Selbst in NRW klettern die Temperaturen am Wochenende bis an die 20 Grad hoch. Andernorts könnte es sogar bis zu 25 Grad warm werden. Schrey spricht schon vom „ersten Sommertag“. Auch am Ostersonntag, und das dürfte vor allem die Kinder bei der Eiersuche freuen, soll es freundlich werden und die Sonne für viele Stunden zurückkehren.

Das sind die Temperaturen der kommenden Tage:

Donnerstag: 9-13 Grad (im Hochsauerland 5 Grad), nachts 5-8 Grad (im Bergland 2-5 Grad)

9-13 Grad (im Hochsauerland 5 Grad), nachts 5-8 Grad (im Bergland 2-5 Grad) Karfreitag: 12-15 Grad (8 Grad im höheren Bergland), nachts 5-10 Grad

12-15 Grad (8 Grad im höheren Bergland), nachts 5-10 Grad Karsamstag: 14-19 Grad (21 Grad in Ostwestfalen, 12-15 Grad im Bergland), nachts 6-9 Grad (in der Eifel 4 Grad)

Quelle: DWD

Doch der Dämpfer folgt sogleich. Denn schon am Ostermontag ist das schöne Wetter wieder Geschichte. Dann wird es erneut kälter und regnerisch, wie „wetter.net“ auf YouTube andeutet.