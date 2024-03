Wetter in NRW: Plötzlicher Oster- Absturz – HIER kommt es richtig dicke

Erst 20 Grad und Sonne, dann 8 Grad und Dauerregen. Das Wetter hat NRW in den letzten Tagen auf eine echte Achterbahnfahrt genommen. Nach dem regenreichen Wochenende blieb es am Montag (25. März) immerhin mal wieder trocken in NRW.

Am Dienstag erwarten uns dann vor allem im Westen wieder ein paar einzelne Regentropfen, das Ganze allerdings bei milden 14 bis 17 Grad. Richtung Karfreitag sacken die Temperaturen dann wieder etwas ab, bevor ein Osterwochenende mit extremen Schwankungen auf NRW wartet: „Das Ping-Pong-Wetter geht weiter“, bringt es Wetter-Expertin Kathy Schrey auf den Punkt.

Wetter in NRW mit Oster-Achterbahnfahrt

Nach dem trockenen Wochenbeginn geht es spätestens ab Donnerstag wieder ordentlich rund in NRW. Dann musst du nicht nur mit Schauern, sondern mancherorts mit Gewittern und starkem Wind rechnen (mehr dazu hier >>>). Auch über Ostern bleibt es reichlich unbeständig.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet an Karfreitag mit schauerartigen Regenfällen. Auch am Samstag soll gebietsweise noch einiges an Regen herunterkommen. Allerdings bläst ein Tiefdruckgebiet aus südwestlicher Richtung extrem milde Luft Richtung Deutschland. Damit sollen die Temperaturen auch in NRW auf über 20 Grad steigen. Der Ostereier-Suche sollte dann am Ostersonntag nichts mehr im Wege stehen. Denn auch hier soll es frühlingshaft warm und vor allem weitestgehend trocken bleiben.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 11 bis 16 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Donnerstag: 11 bis 14 Grad, nachts 7 bis 5 Grad

Freitag: 13 bis 16 Grad, nachts 10 bis 5 Grad

Plötzlicher Absturz am Ostermontag

Ostermontag könnte hingegen mächtig ins Wasser fallen. Kathy Schrey („wetter.net“) verweist auf Prognosen, die ein Regenband voraussagen, das sich von Westen quer über die Mitte Deutschlands ausbreiten soll. Das bringt nach Angaben der Wetter-Expertin nicht nur anhaltenden Regen und Schauer mit sich. Auch die Temperaturen sollen kräftig absacken.

Allerdings soll die Regenfront sich nicht in ganz NRW austoben. Bisherigen Prognosen zufolge soll sie vor allem die Südhälfte von NRW treffen. Hier drohen am Ostermontag einstellige Temperaturen und Regen, während die Temperaturen im Norden des Landes auf bis zu 15 Grad klettern können. Wer einen ausgedehnten Osterspaziergang in NRW plant, sollte am Ostermontag das Wetter also ganz genau im Auge behalten.