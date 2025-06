Zoom Gelsenkirchen: Ärztin untersucht Eisbär – plötzlich muss es schnell gehen

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen begeistert Besucher mit zahlreichen Tieren. Von Löwen über Giraffen bis hin zu Flusspferden und Erdmännchen gibt es dort einiges zu sehen.

Auch Eisbären kommen bei vielen Besuchern gut an. Als eine Tierärztin eines der Tiere untersuchte, zählte plötzlich jede Sekunde. Was sich in dem Zoo in Gelsenkirchen abgespielt hat, berichten die Mitarbeiter auf Facebook.

Zoom Gelsenkirchen: Pfleger untersuchen Eisbären

In dem Post berichten die Mitarbeiter, dass Tierpfleger im Zoom Gelsenkirchen regelmäßig ein medizinisches Training durchführen. Das soll dazu dienen, Untersuchungen und Behandlungen stressfrei und sicher für Tier und Mensch durchzuführen.

Bei dem Training wird sich auch das Maul der Tiere für eine Zahnkontrolle angesehen. Bei Eisbären-Dame Lara entdeckte man dabei jedoch kürzlich einen auffälligen Zahn. Daraufhin informierten die Pfleger sofort die Tierärztin.

Plötzlich muss es schnell gehen

„Nach der Begutachtung durch unsere Tierärztin stand fest, dass eine Zahnextraktion notwendig war“, lautete das Urteil. Der Zahn musste also gezogen werden. Obwohl das Eisbärenweibchen offenbar keine Anzeichen von Schmerzen zeigte, drohte Gefahr.

Die eröffnete Pulpahöhle ist nämlich trotzdem schmerzhaft und birgt ein erhebliches Infektionsrisiko. „Eine unbehandelte Entzündung kann sich zunächst auf die Pulpa beschränken, im weiteren Verlauf jedoch auch die angrenzenden knöchernen Strukturen betreffen“, berichten Mitarbeiter. Es musste also schnell gehen, damit Lara dieses Szenario erspart bleibt. Doch wie entfernt man einen Zahn von einem Eisbären?

Zoom Erlebniswelt: So wurde der Zahn gezogen

Die Ärztin versetzte das Eisbärenweibchen in Vollnarkose und überwachte während der OP die Vitalparameter. Die Zähne wurden geröntgt und „der betroffene Zahn chirurgisch freigelegt, gelockert und schließlich entfernt.“

Das Vernähen zum Ende soll zudem verhindern, dass sich in der Wunde Futterreste festsetzen und eine Entzündung folgt. „Dank der tollen Zusammenarbeit zwischen Tierärzten und Tierpflegern hat Lara den Eingriff bestens überstanden“, freut sich das Zoom-Team auf Facebook.