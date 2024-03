Wetter in NRW: Jetzt wird’s richtig ungemütlich – Expertin warnt

Graupel-Schauer, Gewitter und plötzlich wieder Kälte. Das Wetter hat am Wochenende in NRW mächtig auf die Frühlingslaune gedrückt. Nach den ausgesprochen milden ersten März-Wochen ließ das Wochenende kaum Spielraum für Aktivitäten an der frischen Luft.

Zwar kämpfte sich hier und da die Sonne durch die dichte Wolkendecke. Doch dann kam auch schon der nächste Schauer herunter. Am Montag (25. März) scheint das typische April-Wetter sich bereits wieder verabschiedet zu haben. Doch die nächste Wende zeichnet sich bereits ab.

Wetter in NRW: Üble Mischung vor Ostern

Ein Blick in den Himmel lässt am Montag reichlich Glückshormone ausschütten. Endlich strahlt die Sonne wieder mit voller Kraft. Das sorgt für ein Zwischenhoch mit zweistelligen Temperaturen in NRW. Doch Vorsicht! Wetter-Expertin Kathy Schrey warnt vor der Entwicklung in der Nacht auf Dienstag.

Bei klarem Himmel gehen die Temperaturen in NRW mächtig in den Keller. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt: Im Sauerland droht sogar Frost. „Alle empfindlichen Pflanzen sollten dringend nochmal reingeholt werden“, rät Kathy Schrey Hobbygärtnern. Und das ist noch nicht alles.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 13 bis 16 Grad, nachts 8 bis 3 Grad

Mittwoch: 11 bis 15 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Donnerstag: 11 bis 15 Grad, nachts 8 bis 5 Grad

Turbulentes Wetter vor Ostern

Denn nach einem freundlichen Dienstag wird es nach Angaben der Expertin ab Mittwoch wieder stellenweise nass in NRW. Laut DWD-Meteorologen müssen wir uns am Donnerstag sogar auf einzelne Gewitter einstellen. Dabei soll uns ein kräftiger Wind, stellenweise auch stürmische Böen, um die Ohren fegen.

Wenig deutet bislang darauf hin, dass Richtung Ostern echtes Wohlfühl-Wetter auf uns wartet. Zwar soll am Wochenende sogar stellenweise die 20-Grad-Marke geknackt werden. Doch zwischendurch ist immer wieder mit Regenfällen zu rechnen. Der Zeitpunkt für die Ostereier-Suche sollte also kurzfristig gewählt werden.