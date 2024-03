Solingen (NRW): Massiver Brand in Mehrfamilienhaus ++ Mehrere Tote ++ Kind unter Opfern

Fürchterliches Unglück am Montag (25. März) in Solingen (NRW). In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Höhscheid ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr Solingen sprach von einer massiven Brandausbreitung im ersten Obergeschoss. Die Auswirkungen sind dramatisch. Die Einsatzkräfte sprechen von drei Toten. Auch ein Kind sei unter den Opfern. Ein weiteres Kind gilt als vermisst. Wir berichten in einem Newsblog von den Entwicklungen der Lage an der Grünewalder Straße in Solingen.

Die Feuerwehr kämpft gegen den Brand in Soliingen. Foto: Gianni Gattus

Solingen: Tödlicher Brand in Mehrfamilienhaus

9.03 Uhr: Die Feuerwehr ist mit 100 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand in den Griff zu bekommen. Der viergeschossige Altbau mit ausgebautem Dach sei massiv zerstört, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ersten Informationen zufolge soll es sich um Holzdecken handeln. Treppen seien zusammengestürzt, Fluchtwege deshalb blockiert gewesen.

Bewohner mit Kind aus Fenster gesprungen?

8.57 Uhr: Bei dem Brand müssen sich entsetzliche Szenen abgespielt haben. Die Polizei teilte dem Radiosender „RSG“ mit, dass eine Person den Flammen mit einem Sprung aus dem Fenster im dritten Stock entfliehen wollte. Bei dem Sprung in ein Sprungtuch soll sie ein Kleinkind im Arm gehabt haben. Ob die beiden Personen Verletzungen davongetragen haben, ist unklar.

Familien-Tragödie in Solingen

8.53 Uhr: Nach Informationen der „Bild“ soll in der Wohnung im ersten Obergeschoss eine vierköpfige Familie gewohnt haben. „Wir müssen davon ausgehen, dass es sich bei den Toten um Angehörige dieser Familie handelt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der „Bild“. Ein Mitglied der Familie werde noch gesucht.

Kind stirbt bei Brand in Solingen

8.44 Uhr: Einsatzkräfte vor Ort sprachen zunächst von zwei Schwerverletzten und zwei Opfern, die mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sind. Zehn weitere Menschen wurden von den Einsatzkräften vor Ort versorgt. Vier Menschen galten laut der Feuerwehr am Morgen als zunächst vermisst. Drei von ihnen sind mittlerweile tot aufgefunden worden, darunter auch ein Kind, wie die Feuerwehr bestätigte.

8.38 Uhr: Ein Sprecher der Polizei Wuppertal teilte im Gespräch mit DER WESTEN mit, dass das Feuer in dem Wohngebäude gegen 2.45 Uhr ausgebrochen ist. Zur genauen Anzahl der Verletzten und möglichen Todesopfern wollte der Polizei-Sprecher noch keine Angaben machen.