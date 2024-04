Wetter in NRW: Himmel nochmal! April spielt komplett verrückt – „Bodenfrost kehrt zurück“

Das Wetter in NRW hat sich in den letzten Tagen von seiner besten Seite gezeigt. Richtige Sommergefühle sind aufgekommen. In Teilen von Deutschland wurde am vergangenen Samstag (6. März) sogar die 30-Grad-Marke geknackt.

Und auch die Tage danach hielt sich das Wetter in NRW mit Temperaturen im zweistelligen Bereich. Aber wie wir alle wissen, kann im April alles passieren. In den kommenden Tagen könnte also wieder alles verrückt spielen.

Wetter in NRW: Nächte können empfindlich kühl werden

Laut Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ soll es ab Mittwoch (10. April) vorübergehend etwas kühler werden, bei Temperaturen um die 12 Grad. In den Nächten kann es sogar empfindlich kühl werden. Das heißt, dass wir in den frühen Morgenstunden am Donnerstag (11. April) zwischen drei und acht Grad bekommen werden. Und das wiederum bedeutet, dass es durchaus nochmal Bodenfrost geben könnte in den kommenden Nächten.

Auf den Bodenfrost folgen laut dem Wetter-Experten aber auch bald schon wieder höhere Temperaturen folgen. Am Samstag (13. März) gibt es wieder mehr Sonnenschein bei bis zu 22 Grad. „Das ist natürlich alles typisch für den April-Monat. Der fährt rauf, der fährt runter. Der ist nun mal sehr wechselhaft“, so Jung.

Wetter in NRW: Der Sahara-Staub verabschiedet sich

So sehr wir uns alle über das sommerliche Wetter und die hohen Temperaturen gefreut haben, hatten die warme Luft auch etwas „unangenehmes“ im Schlepptau: den Sahara-Staub. Und der hat vielen Menschen in NRW dreckige Autos beschert. Ab Donnerstag (11. April) lohnt sich aber wieder die Fahrt in die Waschanlage. „Der Sahara-Staub wird sich erstmal verabschieden und damit aber auch die warmen Luftmassen“, so Jung.

Am Donnerstag (11. April) wird es bewölkt, bei Temperaturen um die 13 Grad. Freitag (12. April) wird es schon wieder etwas freundlicher. Dann kommt auch in NRW häufiger die Sonne heraus, bei Temperaturen um 21 Grad.