Wetter in NRW: Meteorologe kann Umschwung nicht fassen – „Schlechte Nachrichten“

Das Wetter in NRW spielt verrückt!

Mit Temperaturen von um die 20 Grad Ende Dezember war es erst verdammt warm, dann plötzlich wieder bitterkalt – und jetzt steht uns die nächste Wetter-Wende in NRW bevor! Da bleibt selbst dem gestandenen Meteorologen die Spucke weg.

Wetter in NRW: Valentinstag kommt der Wärme-Hammer

Mitte Februar wird es für Jahreszeiten-Verhältnisse ziemlich warm. Dabei war das so gar nicht abzusehen. Prognosen sagten voraus: Der Winter würde im Februar nochmal ordentlich zuschlagen. Doch glaubt man den Vorhersagen von Diplom-Meteorologe Dominik Jung, steht uns der Wärme-Hammer bevor!

„Nächste Woche Dienstag, 14. Februar, das krasse Gegenteil: Zum Teil 8 bis 10 Grad wärmer im Vergleich zum Klimamittel bei uns in Deutschland“, erklärt Jung in einem Youtube-Clip. An Valentinstag gehen die Temperaturen im Westen ordentlich nach oben – 14 bis 15 Grad werden vorausgesagt. „Also nichts mit einem arktischen Winter“, resümiert Jung.

Doch nicht nur an Valentinstag soll es ordentlich warm werden: Die ganze nächste Woche sollen es über 10 Grad werden. Jung: „Das ist ja fast schon ein Frühlingserwachen. Kaum zu glauben. Für alle Winterfreunde echt schlechte Nachrichten. Das hat man sich eigentlich anders vorgestellt.“ Dabei soll Deutschland weitgehend schneefrei bleiben. In Sachen Winter wird bis zum 23. Februar allgemein wenig gehen, glaubt man Jung.

Wetter in NRW: Kälte zieht an uns vorbei

Und schon in dieser Woche steigen die Temperaturen nach oben: Liegen die Temperaturen am Donnerstag noch bei 3 bis 7 Grad, werden für Samstag schon 6 bis 10 Grad vorausgesagt – aber auch viele Wolken. „Der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre. Sonne kommt häufiger zum Vorschein“, betont Jung. Es bleibt niederschlagsfrei. Die stramme Kälte zieht an uns vorbei und landet im Südosten Europas.