Wetter in NRW: Verrücktes Phänomen steht bevor – damit hätte niemand gerechnet

Zu Beginn des neuen Jahres ließ das Wetter in NRW andeuten, dass es sich nur wenig an den Winter anpassen würde. Auf die recht milden Temperaturen an Weihnachten und Silvester folgte allerdings schon bald der heftige Kälteeinbruch.

Seitdem haben die Menschen ihre Mützen und Schals wieder aus dem Schrank gekramt. Allerdings hält das Wetter in NRW nun bereits die nächste Überraschung parat.

Wetter in NRW steckt voller Überraschungen

Aktuell müssen die Menschen morgens auf dem Weg zur Arbeit wieder Eis von den Scheiben am Auto kratzen. Bei der Kälte geht ohne die passende Kleidung gar nichts! Kaum haben sich die Menschen in NRW allerdings mit dem winterlichen Treiben arrangiert, kommt die nächste Wetterlage auf sie zu.

Laut “Wetter Online” könnten Mütze, Winterjacke und Schal nämlich schon bald wieder in den Schrank verbannt werden. Die Experten gehen davon aus, dass es mit dem Monatswechsel in der kommenden Woche auch ein deutlich anderes Wetter einhergeht.

Am Montag, 30. Januar, sollen noch Regenfälle über das Bundesland ziehen. Dazu weht ein stürmischer Wind. So ungemütlich soll es noch bis zu Wochenmitte bleiben. Danach soll sich allerdings ein Luftdruck über der Region ausbreiten. Die Wetterexperten gehen davon aus, dass der Regen dann deutlich nachlässt.

Wetter in NRW: War´s das mit dem Winter?

Außerdem zeige sich Sonne in einigen Teilen von NRW. Daran passen sich auch die Temperaturen an und klettern ein wenig, somit wird es deutlich milder. Am ersten Wochenende im Februar sind sogar bis zu zehn Grad möglich. Ob es danach wieder kälter wird, sei noch nicht klar. Wie weit der nächste Wintereinbruch entfernt ist, können die Meteorologen ebenfalls noch nicht sagen.