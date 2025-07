Kurz vor dem Finale von „Bochum Total“ steht es fest – Veranstalter verbreiten die Nachricht

Das „Umsonst und Draußen“-Festival in Bochum neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Vier Tage lange wurde in der Innenstadt rund um das Bermuda Dreieck geschlemmt, getrunken und zu Live-Musik getanzt. Doch am Sonntag (6. Juli 2025) findet der letzte Tanz statt.

Kurz vor dem großen Finale von „Bochum Total“ können die Veranstalter jedoch schon einige Stunden vorher freudige Nachrichten verkünden. Denn bereits jetzt steht fest, dass auch die 38. Ausgabe ein voller Erfolg war.

„Bochum Total“ an allen Tagen gut besucht

Noch einmal machen die rund 17 Bierbuden und die zahlreichen Essenstände auf, um die Besucher in der Bochumer Innenstadt zu begrüßen. Kurz vor dem letzten Tag ziehen die Veranstalter bereits ein kleines Resümee. „Ihr seid wirklich sensationell. Vom dritten Festivaltag können wir von Veranstalterseite dankbar sagen, wir waren so gut wie „ausverkauft“. Und dass so viele Menschen erscheinen, ist genau das, was wir allen Künstlern und Künstlerinnen von Herzen wünschen“, heißt es am Sonntagmorgen auf Facebook.

Schon am ersten Tag war der Besucherandrang bei bestem Wetter groß. Apropos Wetter: Das soll nämlich am letzten Tag leider nicht immer so mitspielen. In Bochum kann sich am Morgen die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt. Die Temperaturen kratzen nur noch leicht an der 20-Grad-Marke. Des Weiteren sind von mittags bis zum Abend hin anhaltende Schauer zu erwarten. Doch auch darauf sind die Veranstalter von „Bochum Total“ vorbereitet. Denn wer keinen Regenschirm hat, für den gebe es am Infostand ab 17 Uhr Regencapes „für ein ganz kleines Budget abzugeben“. Allerdings nur solange der Vorrat reicht.

Bleibt zu hoffen, dass trotz Nieselregen und leichten Schauern auch am letzten Tag die Bochumer Innenstadt nochmal mit Menschen gefüllt wird. Immerhin gibt es von 17 bis 22 Uhr wieder Live-Musik auf die Ohren. Besonderes Highlight ist Special-Act „Greeen“ (hier mehr dazu). Zum Auftakt sorgte bereits die Punkband „ZSK“ für Wirbel. Denn als Sänger Joshi in die Menge springen wollte, kam es zu einem kleinen Unfall. DER WESTEN war selbst live vor Ort.