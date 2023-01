Wetter in NRW: Nach Glatteis und Schnee ist die nächste Peitsche im Anmarsch – „Wirklich ungemütlich“

Die extreme Wetter-Lage hat am Donnerstag für zahlreiche Unfälle auf den Straßen in NRW gesorgt. Schnee und gefrierender Regen haben die Fahrbahnen in Teilen des Landes zu gefährlichen Rutschbahnen verwandelt. Im Verlauf des Tages nahm die Glatteis-Gefahr vielerorts ab. Doch in der Nacht zu Freitag droht in NRW erneut Glätte.

Insbesondere im Bergland musst du auch am Wochenende immer wieder mit gefährlichen Straßenverhältnissen rechnen. Danach deutet sich die Wende an. Wetter-Expertin Kathy Schrey nimmt allerdings die Hoffnung auf einen angenehmen Wochenstart: „Wirklich ungemütlich wird es.“

Wetter in NRW schwenkt um

Demnach stehen uns stürmische Zeiten bevor. Ein Sturmtief rolle aus nordwestlicher Richtung auf uns zu. Dabei komme jede Menge Niederschlag herunter. „Es wird windig. Es wird nass für alle von uns zum Start in der neuen Woche“, prophezeit Kathy Schrey bei „wetter.net“. In Teilen von NRW müssen wir dann auch wieder mit Schnee rechnen.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Nach Berechnungen des US-Wettermodells braue sich schon am Mittwoch das nächste Sturmtief zusammen. Nach ersten Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen dabei die Temperaturen im Vergleich zur aktuellen Woche leicht ansteigen. Bei Werten von bis zu sieben Grad dürfte uns also in der nächsten Woche reichlich nasser Wind um die Ohren fegen.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 2 bis 4 Grad, nachts zwischen 0 und -5 Grad

Samstag: 1 bis 4 Grad, nachts -2 bis -6 Grad

Sonntag: 2 bis 5 Grad, nachts 3 bis 1 Grad

Wetter in NRW: Nächster Schnee im Anmarsch

Bis uns das stürmische Wetter in NRW heimsucht, können in Teilen von NRW durchaus noch ein paar Schneeflocken herunterkommen. Insbesondere im Bergland erwartet der DWD am Freitag noch leichte Schneefälle. Vereinzelt müssen Autofahrer erneut mit gefrierendem Regen und entsprechender Glätte rechnen.

Das Wochenende soll dagegen überwiegend trocken bleiben, bevor uns die nasskalte neue Woche erwartet.