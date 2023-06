Lange Zeit hat das Wetter in NRW uns mit sommerlichen Temperaturen und blauem Himmel verwöhnt. Jetzt ist es kühler und wolkiger geworden – schwingt das Wetter jetzt um und bringt der Natur etwas mehr Regen?

In den letzten Wochen waren angekündigte Niederschläge im Westen immer weiter verschoben worden. Unter dem Strich steht – trotz eines kurzen Mega-Regens – einer der dürrsten Juni-Monate in der Geschichte des Wetters in NRW. Ein Experte bezweifelt es.

Wetter in NRW: Wieder kein Regen im Westen?

Der blaue Himmel ist seltener geworden – regnen tut es an den meisten Orten im Westen aber weiter nicht. Der Boden wird immer trockener. Eine Gefahr für Tiere und Pflanzen – aber auch für den nächsten heftigen Regenguss, der vom knüppelhartem Untergrund nicht aufgenommen werden kann.

Auch wenn die Temperaturen in NRW sich in näherer Zukunft eher bei 20 bis 20,5 Grad einpendeln, lässt der Regen sich weiter bitten. „Punktuell mal 10 bis 20 Liter, an den meisten Orten kommt aber gar nichts runter“, sagt Dominik Jung, Meteorologe von „Wetter.net“ mit Blick auf die Prognosen bis Sonntag.

Meteorologe bezweifelt Regen-Vorhersage

Ein Wettermodell kündigt dem Westen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter an. Doch Jung kann das nicht glauben und warnt beim Blick auf die Karte: „Das kennen wir schon aus den vergangenen Wochen. Dass es wirklich großflächig fällt, wage ich mal stark zu bezweifeln.“

Schon im bisherigen Juni hatten die Modelle für das Wetter in NRW immer wieder Niederschläge prognostiziert, die jedoch immer weiter verschoben wurden. Das könnte so weitergehen. Bislang blieb der Westen auf der Dürrekarte im Vergleich zu anderen Regionen noch halbwegs veschont. Dennoch ist es viel zu trocken. Laut dem Experten wird dieser Juni einer der fünf trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnung.