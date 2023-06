Das Wetter hat in dieser Woche für einige Knaller in NRW gesorgt. Nach der extremen Schwüle zu Beginn entluden sich am Donnerstag (22. Juni) zahlreiche Gewitterzellen über NRW. Nach langen Starkregenfällen beruhigte sich die Lage am Freitag (mehr hier).

Am Wochenende kletterten die Temperaturen dann wieder flächendeckend auf über 30 Grad. Dabei setzte sich das extrem trockene Wetter der Vorwochen fort – ein Trend der nach Einschätzung von Experten anhalten könnte. Und das birgt Gefahren.

Wetter in NRW: Jetzt lauert diese Gefahr

Denn durch anhaltende Dürre drohen Wald- und Wiesenbrände. Wie schnell es bei extremer Trockenheit gehen kann, hat in der vergangenen Woche ein Fall in Minden gezeigt. Dort geriet ein Vogel in eine Oberleitung und löste einen Großbrand aus (mehr hier). Deutlich dramatischer waren zuletzt die Ereignisse in Jüteborg (Brandenburg). Hier kämpfte die Feuerwehr tagelang gegen einen sich immer weiter ausbreitenden Waldbrand – ein Szenario, das bei anhaltender Trockenheit auch in den nächsten Woche in NRW drohen könnte.

Spaziergänger sollten dabei darauf achten, die Einsatzkräfte nicht bei ihrer Arbeit zu behindern. Ein Irrtum ist schneller möglich, als einem lieb sein könnte. Denn die Feuerwehr arbeitet bei Waldbränden mit bestimmten Signalen, die Laien möglicherweise falsch interpretieren könnten.

Feuerwehr warnt: Kegel niemals aufstellen

So klärte die Feuerwehr Königs Wusterhausen zuletzt in einem Facebook-Post auf: „Wenn ein Kegel auf der Seite liegt und beispielsweise in eine Wegrichtung zeigt, dann bitte liegen lassen.“ Der Hintergrund: Einsatzkräfte nutzen die Kegel, um die Richtung zur Einsatzstelle zu markieren.

Solche Verkehrsleitkegel solltest du im Wald niemals wegräumen. Foto: IMAGO/Bernd Günther

Wer sie voller Ordnungsdrang aufstellt und zur Seite legt, riskiert, dass die Feuerwehr den Weg zu einem Waldbrand nicht findet. Die Feuerwehr bittet deshalb darum, die Kegel einfach liegen zu lassen und entsprechende Zufahrtswege nicht zuzuparken.

Die gute Nachricht. Durch den heftigen Regen in dieser Woche hält sich die Waldbrandgefahr in NRW aktuell in Grenzen. Auch in der nächsten Woche ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einigen Niederschlägen zu rechnen. Doch sollten Juli und August ähnlich heiß und trocken werden wie der Juni, wird auch die Waldbrandgefahr wieder steigen. Der Kegeltipp der Feuerwehr könnte also noch sehr wichtig werden.