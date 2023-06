Das Wetter in NRW hat mit den starken Gewittern am vergangenen Donnerstag (22. Juni) für teils dramatische Auswirkungen gesorgt. Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume – da wurde die teils herbeigesehnte Abkühlung schnell zur Nebensache.

Von den erträglicheren Temperaturen können wir uns jetzt aber erst einmal verabschieden, sagt Wetter-Experte Dominik Jung. Und vorerst auch vom Regen. Dafür bahnt sich in den letzten Juni-Tagen eine andere extreme Entwicklung beim Wetter in NRW an.

Wetter in NRW: Nach „Lambert“ – jetzt kommt ein „fettes Hoch“

Die heißen Tage gehen weiter, sagt Diplommeteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Aber das war’s dann erst mal mit Regen und der Abkühlung nach dem Unwetter „Lambert“. Das ist vollständig weitergezogen und damit klettern auch die Temperaturen wieder rauf.

Am Wochenende bleibt es hochsommerlich und am Samstag zieht sogar ein „fettes Hoch“ auf. Der Sonntag wird dann so richtig heiß. Und so soll der Juni auch voraussichtlich ausklingen. Sehr warm und sehr trocken.

Extremster Juni aller Zeiten

Sowohl verglichen mit dem alten als auch mit dem neuen Klimamittel liegen wir in diesem Jahr mit dem Juni deutlich drüber – jeweils um 3,5 beziehungsweise 2,4 Grad. Der Juni war bisher also deutlich wärmer als die bisherigen, aber nicht nur das. Und es gab Sonne satt. Das monatliche Pensum ist schon übervoll.

Die Temperaturen der kommenden Tage:

Samstag : 26-30 Grad (23 Grad in höheren Lagen), nachts 12-16 Grad (9 Grad in der Eifel)

: 26-30 Grad (23 Grad in höheren Lagen), nachts 12-16 Grad (9 Grad in der Eifel) Sonntag : 29-33 Grad (25-28 Grad im Sauerland), nachts 14-18 Grad

: 29-33 Grad (25-28 Grad im Sauerland), nachts 14-18 Grad Montag : 23-26 Grad (21 Grad im Bergland), nachts 11-14 Grad (8 Grad)

: 23-26 Grad (21 Grad im Bergland), nachts 11-14 Grad (8 Grad) Dienstag: 21-25 Grad (19 Grad), nachts 10-15 Grad

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Der Monat war aber auch „extrem trocken“, sagt der Experte mit Schrecken. Erst ein Drittel der üblichen Gesamtmenge an Niederschlag ist gefallen. Somit ist der Juni 2023 tatsächlich der „trockenste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnung“.

Wetter in NRW: Wann kommt wieder Regen?

„Es bleibt spannend“, meint Jung. „Was kommt da nächste Woche noch runter?“, fragt er sich. Die Antwort dürfte wohl lauten: nicht viel. Auch wenn sich der Montag landesweit etwas wechselhafter zeigt, ist nur mit wenig Regen zu rechnen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Allerdings kühlen sich die Temperaturen bis Freitag (30. Juni) etwas ab. Von den anfangs 30 Grad geht es auf maximal 25 Grad runter. „Aber der große Temperatursturz ist da nun wahrlich nicht zu erkennen“, entwarnt Jung. Dafür könnte es dann am Freitag allerdings mit höherer Wahrscheinlichkeit regnen und auch vereinzelt gewittern. Oh ja, „es bleibt spannend“. Mehr Wetter-News von Dominik Jung gibt es im YouTube-Channel von „wetter.net“.