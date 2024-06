Wetter in NRW: Gewitter-Keule holt auch im Westen aus – „Was im Busch“

Die Aufnahmen aus Süddeutschland machen auch im Westen dieser Tage tief betroffen. Mindestens vier Menschen kamen durch das Hochwasser bereits ums Leben (mit Stand von Montag, 3. Juni, 19 Uhr), einige andere werden vermisst oder haben ihr Zuhause in den Fluten verloren. Alle aktuellen Entwicklungen kannst du in unserem Hochwasser-Blog verfolgen >>>.

Und laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“ ist die Gefahr noch immer nicht gebannt. „Könnte was im Busch sein“, ist er sich am Montagabend beim Blick auf die aktuellen Wetter-Modelle sicher. Bedeutet das nun auch Folgen fürs Wetter in NRW?

Wetter in NRW: Gewitter-Keule holt aus!

Nicht ganz. Während die Wetter-Modelle für den weiteren Juni-Verlauf für den Süden Deutschlands schon an der nächsten Unwetter-Lage basteln, bekommen wir hier wohl weiterhin nur wenig von Hochwasser und Co. zu spüren.

Das Wetter in NRW zeigt sich aller Voraussicht nach bis zum 19. Juni eher „instabil“. Bedeutet: Bei uns sind immer mal wieder Gewitter möglich. Ein nasser Auftakt für den Sommer 2024, findet auch Dominik Jung. Drohen unsere Freizeit-Pläne auch schon in den nächsten Tage ins Wasser zu fallen?

SO geht’s im Westen die nächsten Tage weiter

Um es kurz und knapp zu sagen: Es bleibt wechselhaft. Sowohl am Dienstag (4. Juni) als auch am Mittwoch (5. Juni) können wir im Westen immer wieder nasse Füße bekommen. Der Regenschirm und die Regenjacke sollten also weiterhin griffbereit verstaut bleiben. Das lässt genauso wenig Sommer-Stimmung aufkommen, wie die Aussicht auf die Temperaturen: Gerade mal knapp 20 Grad sind laut „Deutscher Wetterdienst“ in dieser Woche drin.

Des einen Freud ist aber bekanntlich des andern Leid – oder umgekehrt. Denn Süddeutschland bekommt in den nächsten Tagen erst mal eine Verschnaufpause in Sachen Unwetter geboten. Damit sollte das Hochwasser laut Jung ab Dienstag ganz langsam ablaufen können. Doch das letzte Wort scheint – auch für den Westen – noch nicht gesprochen. Noch mehr Infos zur aktuellen Wetter-Lage bekommst du bei „wetter.net„.