Hochwasser in Deutschland: ICE nach Erdrutsch entgleist ++ Gefahr noch nicht gebannt ++ Feuerwehrmann stirbt

Schwere Unwetter sorgen an diesem Wochenende für heftiges Hochwasser in Deutschland. Besonders den Süden trifft es mit voller Wucht. Bisher versprechen die Prognosen keine Besserung. Alle Einzelheiten zum Hochwasser in Deutschland findest du hier im News-Blog.

Hochwasser in Deutschland im News-Ticker

Sonntag, 2. Juni 2024

8:00 Uhr: Feuerwehrmann stirbt bei Einsatz

Unterwegs zu einem Rettungseinsatz in Pfaffenhofen an der Ilm (Bayern) ist am späten Samstagabend ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Als Teil der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenberg-Pfaffenhofen wollte er mit einem Schlauchboot zu einem Bungalow rudern, um dort eingeschlossene Menschen zu retten. Doch dann sei das Bott gekentert. Drei weitere Feuerwehrleute konnten sich retten, der 42-Jährige jedoch nicht. Seine Leiche wurde noch in der Nacht geborgen, wie der Bayerische Rundfunk meldet.

7:33 Uhr: Weitere Gewitter in Baden-Württemberg erwartet

Auch am Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst weiterhin mit Gewittern, extremen Unwettern und Starregen in Baden-Württemberg. Punktuell könnten bis zu 50 Liter pro Quadratmeter herunterkommen und sich über Stunden auf 70 Liter summieren. Als Schwerpunkt wird hier der Bereich von der Hohenloher Ebene bis hin zum Stuttgarter Raum und zur Donau definiert.

7:25 Uhr: Keine Entwarnung für Bayern

In Bayern gilt weiterhin die höchste Meldestufe 4 für viele Gewässer. Vor allem an den südlichen Donauzuflüssen – Günz, Mindel, Zusam, Schmutter, Paar, Abens, Ilm und Amper – wurden in der Nacht die Scheitelpunkte erreicht. Teils wurden hier Jahrhunderthochwasser gemeldet. Aufgrund des langsam nachlassenden Regens könnte sich die Lage dort nun etwas entspannen. Allerdings besteht weiterhin ein hohes Risiko für Stark- und Dauerregenfälle, so der Deutsche Wetterdienst. Noch gibt es keine Entwarnung für Bayern. Allerdings verlagert sich das Schwerpunktgebiet langsam stromabwärts in Richtung Niederbayern und Oberpfalz.

7:17 Uhr: Ausfälle und Verspätungen bei der Deutschen Bahn

Auch am Sonntag muss noch mit Zugausfällen und Verspätungen gerechnet werden. Laut DB sind gleich mehrere Strecken in Süddeutschland betroffen:

München – Nürnberg – Erfurt – Berlin

Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – Augsburg – München

Stuttgart – Mannheim – Frankfurt(M)

München – Lindau – Bregenz – Zürich

Karlsruhe – Stuttgart – Crailsheim – Nürnberg

Augsburg – Kempten(Allgäu) – Oberstdorf

Nürnberg – Erfurt: Verspätungen zwischen Bamberg und Erfurt (20 Minuten Plus)

Nürnberg – Ingolstadt – München (30 Minuten Plus)

Nürnberg – Würzburg (30 Minuten Plus)

Zudem verkehren zwischen Stuttgart und Augsburg zurzeit keine Fernverkehrszüge.

Wie die DB außerdem mitteilt, gibt es noch kein Update zur Bergung eines Zuges in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg). Hier war am Vorabend ein ICE mit 185 Personen nach einem Erdrutsch entgleist. Es wurde niemand verletzt und die Passagier konnte alle heil den Zug verlassen. Doch muss der Zug nun selbst noch geborgen werden.

7:04 Uhr: Mann verliert Zuhause in den Fluten

Ein unfassbares Unglück und ein wirklich dummer Zufall. Wie ein Mann aus Babenhausen gegenüber dem BR24 berichtet, sei er erst vor drei Wochen umgezogen, nachdem sein Haus in Rheinland-Pfalz „abgesoffen“ sei. Nun ist auch sein neues Zuhause vom Hochwasser betroffen.

4:59 Uhr: Evakuierung im Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg müssen die Menschen vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht werden, vor allem jene, die in der Nähe des Flusses Schmutter leben. Die Gemeinden Kühlenthal und Allmannshofen sollen sofort verlassen werden, es wurden bereits Busse bereitgestellt. In der Augsburger Messe gibt es eine Notunterkunft.

Samstag, 1. Juni 2024

21:57 Uhr: Dauerregen lässt im Süden Deutschlands nach

In den von Hochwasser betroffenen oder bedrohten Gebieten in Süddeutschland zeichnet sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) beim Niederschlag eine leichte Entspannung ab. Der flächige Dauerregen lasse im Laufe der Nacht nach, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstagabend. „Das werden heute Nacht nicht mehr die ganz großen Regenmengen sein, die wir noch in der letzten Nacht hatten“, sagte er.

21:05 Uhr: Nächste Kommune ruft Katastrophenfall aus

Wegen extremer Regenfälle und drohenden Donauhochwassers hat der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als achte Kommune in Bayern den Katastrophenfall ausgerufen. Grund ist das Anschwellen der Donau und ihrer Zuflüsse, wie das Landratsamt der oberbayrischen Kommune am Samstagabend mitteilte. Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt erwartet für die Nacht zu Sonntag am Pegel Neuburg die Meldestufe 4. Noch dramatischer ist laut Landratsamt die Hochwasserlage an der Paar, einem der Donau-Zuflüsse, sowie an der Weilach, die wiederum in die Paar mündet.

20:06 Uhr: Bundeswehr muss nach Bayern anrücken

Bundeswehrsoldaten sind im Kampf gegen das Hochwasser in Bayern im Einsatz. „Die Bundeswehr unterstützt die beiden Landkreise Günzburg und Aichach-Friedberg, nachdem beide Landkreise einen offiziellen Antrag gestellt hatten“, sagte eine Bundeswehr-Sprecherin des Landeskommandos Bayern dem Sender Antenne Bayern am Samstag. „Rund um Günzburg werden Decken und Feldbetten verteilt. Im Landkreis Aichach-Friedberg werden in den nächsten Stunden etwa 50 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten als „helfende Hände“ erwartet.

19:29 Uhr: Faeser sichert weitere Unterstützung zu

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den vom Hochwasser betroffenen Regionen in Süddeutschland weitere Unterstützung zugesichert. „Wegen des schweren Dauerregens und drohender Überflutungen ist das THW bundesweit darauf vorbereitet, weitere Kräfte in den Einsatz zu bringen“, teilte die SPD-Politikerin mit Blick auf Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) mit. „Wir werden die betroffenen Bundesländer weiter mit allen verfügbaren Kräften unterstützen.“

18:49 Uhr: Gefängnis wegen Hochwassers geräumt – 100 Häftlinge verlegt

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Memmingen (Bayern) ist wegen des Hochwassers geräumt worden. Rund 100 Häftlinge – darunter etwa 20 Frauen – wurden auf die Gefängnisse in Landsberg, Kempten und Aichach verteilt, wie die Leiterin der JVA Memmingen und Kempten, Anja Ellinger, am Samstag mitteilte. „Wir haben alle Häftlinge verlegt.“ Bereits in der Nacht zu Samstag war das Wasser gestiegen; es bedrohte zunächst die Stromversorgung. Die Feuerwehr sei am frühen Morgen angerückt und habe versucht, die Fluten mit Pumpen einzudämmen.

Am Ende aber sei das Problem das Abwasser gewesen, das nicht mehr habe abfließen können. „Wenn die Gefangenen nicht auf die Toilette können, wird es Ärger geben. Das wollten wir vermeiden“, sagte Ellinger. Inzwischen sei das Wasser bis in die Gefängnisräume gestiegen, wenngleich nicht in Haftzellen. „Es war schon gut, dass wir geräumt haben.“

18:35 Uhr: Dammbruch bei Augsburg – Evakuierung vorbereitet

Im schwäbischen Landkreis Augsburg sind am Samstagmittag ein Deich und ein Damm gebrochen. Das teilte das Landratsamt mit. Bewohner in bestimmten Straßenzügen in dem Ort Diedorf müssen ihre Wohnhäuser verlassen. Aufgrund der hohen Wassermassen werde eine Evakuierung im Diedorfer Ortsteil Anhausen vorbereitet, teilte das Landratsamt Augsburg mit. „Es ist nicht mehr ausreichend, sich in höhere Stockwerke zu begeben.“

18:30 Uhr: Jahrhunderthochwasser an mehreren Pegeln im Südwesten

Der Dauerregen im Südwesten hat zu Pegelständen geführt, wie sie statistisch gesehen nur einmal in mehr als hundert Jahren erreicht werden. So führten am Samstagnachmittag die Donaunebenflüsse Umlach in Ummendorf, Rottum in Laupheim (beide Kreis Biberach), Wurzacher Ach in Leutkirch-Reichenhofen (Kreis Ravensburg) und Weihung in Unterkirchberg (Alb-Donau-Kreis) so viel Wasser wie bei einem Jahrhunderthochwasser.

18:28 Uhr: Wasser auf Autobahn – A3 in Oberpfalz teils voll gesperrt

Die Autobahn 3 in Bayern nahe Regensburg ist auf rund zehn Kilometern zwischen den Anschlussstellen Parsberg und Beratzhausen in beide Richtungen gesperrt. Die Fahrbahn sei teils überflutet, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Samstag mit. „Das Wasser drückt von den Feldern auf die Autobahn“, sagte ein Sprecher. Nach Angaben der Verkehrspolizei Regensburg seien Autobahnmeisterei, Feuerwehr und Polizei vor Ort. Der Verkehr werde umgeleitet, sagte ein Sprecher. (Mit dpa)