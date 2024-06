Unwetter in Deutschland: Legoland im Krisenmodus – Freizeitpark zieht die Reißleine

Die Unwetter-Lage in Deutschland nimmt kein Ende. Immer mehr Gebiete riefen am Sonntag den Katastrophenfall aus (mehr zur Hochwasser-Lage hier im Newsblog >>>) Auch im bayerischen Günzburg ist die Lage weiterhin angespannt. Was dort aber für Verwunderung sorgte: Das Legoland Deutschland hat weiterhin geöffnet.

Dafür hagelte es krasse Kritik (wir berichteten >>>). Denn durch das drohende Hochwasser in dem Gebiet empfanden Fans des Parks diesen Schritt für unverantwortlich. Jetzt hat sich das Legoland erneut zur Lage geäußert und sich etwas Besonderes zur Unterstützung einfallen lassen.

Unwetter in Deutschland: Legoland mit deutlichem Statement

Im Hochwassergebiet Günzburg befindet sich das Legoland. Trotz Unwetter in Deutschland hält dieses seine Türen für Besucher weiterhin offen. In den sozialen Medien sorgte das angesichts der Lage für Unverständnis. Da das Gebiet, in dem der beliebte Freizeitpark befindet, bisher noch von einer Überschwemmung verschont blieb, entschieden sich die Betreiber am Samstag gegen eine Schließung.

Jetzt verschärfte sich die Situation einen Tag später. Teile Günzburgs stehen unter Wasser und mussten evakuiert werden. Das Legoland sah sich deshalb nun zu einer neuen Reaktion gezwungen. Der Freizeitpark bleibe zwar weiterhin offen, aber Besucher müssten jetzt mit anderen Einschränkungen rechnen.

Peppa-Pig-Park vorerst dicht

In dem Statement, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: “ Viele unserer Mitarbeiter sind persönlich vom Hochwasser betroffen oder im Einsatz zur Unterstützung von Freunden und Familien“. Das hat Auswirkungen Einschränkungen. So sei der Peppa-Pig-Park bis einschließlich Dienstag (4. Juni) geschlossen. „PEPPA PIG Park Eintrittskarten, die für Montag oder Dienstag gekauft wurden, berechtigen in dieser Zeit zum Eintritt ins LEGOLAND Deutschland“, erklärt das Legoland.

Hammer-Ankündigung für Hochwasser-Betroffene

Um Unwetter-Betroffene und Hilfskräfte in Günzburg zu unterstützen, will das Legoland seine Unterkünfte beisteuern. Derzeit versorge man 400 Einsatzkräfte sowie zahlreiche evakuierte Familien aus der Region mit einem Dach über dem Kopf sowie Verpflegung.

Auch für besorgte Ticket-Inhaber verspricht das Legoland Lösungen: „Für unsere Gäste, die von den aktuellen Ereignissen betroffen sind oder aufgrund der aktuellen Situation lieber zu einem späteren Zeitpunkt anreisen möchten, bieten wir die Möglichkeit zu flexiblen Umbuchungen an. Für weitere Informationen und Unterstützung wenden Sie sich bitte an: info@legolandholidays.de.“

Der Hochwasserscheitel der Donau ist aktuell im Bereich von Günzburg in der Meldestufe 3. Der Fluss droht aktuell, die Unterstadt zu überfluten. Weitere Evakuierungen sind bereits im Gange.