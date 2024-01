Silvester in NRW: Barrikaden, Steine, Pyro! Heftige Ausschreitungen in Solingen

Viele erwarteten ein aufreibendes Silvester in NRW – stattdessen wurde fast überall entspannt gefeiert. Nicht so in Solingen. Dort hatten einige offenbar große Lust auf eine Eskalation.

Die eigentlich nur wegen einer brennenden Matratze angerückte Feuerwehr wurde massiv unter Pyro-Beschuss genommen. Doch das war erst der Auftakt für heftige Ausschreitungen in der Solinger Siedlung.

Silvester in NRW: Ausschreitungen in Solingen

Es begann mit einem vergleichsweise harmlosen Einsatz wegen eines brennenden Müllcontainers. Doch was die Feuerwehr Solingen an Silvester in NRW erleben musste, lässt sprachlos zurück. In einem Wohngebiet um die Hasselstraße im Stadtbezirk Mitte wurden die Rettungskräfte wenige Minuten nach Jahresbeginn unvermittelt von 30 bis 40 Chaoten angegriffen.

Wegen heftigen Pyro-Beschusses zog sich die Feuerwehr wieder zurück, wartete auf Polizei-Unterstützung. Die Unbekannten errichteten Barrikaden, zündeten sie an und sorgten dann für die endgültige Eskalation. Mit Böllern, Raketen und Steinen beschossen und bewarfen sie Polizisten und Rettungskräfte, hinderten die Beamten am Betreten der Siedlung, entflammten Hecken, schossen mit Raketen auf Häuser und feuerten laut Augenzeugen auch mit Schreckschusswaffen herum.

Unbekannte errichten brennende Straßen-Barrikaden

Erst mit gerufener Polizei-Verstärkung aus umliegenden Städten und einer Hundertschaft konnte man in den Wohnblock vordringen. Über 60 Beamte riegelten ihn komplett ab und ermöglichte den Feuerwehrleuten das Löschen der Straßen-Barrikaden.

Bis in die Morgenstunden dauerte die Sicherung des Wohnblocks an Silvester in NRW an. Eine hinzugerufene Festnahme-Spezialeinheit (BFE) erwog sogar die Durchsuchung von Wohnungen, um die Täter ausfindig zu machen, wie sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte.

