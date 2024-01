Böller-Unfälle an Silvester: 18-Jähriger stirbt auf tragische Weise

Diese Meldungen sind am Neujahrstag eine traurige Tradition: Nachrichten über Todesfälle und furchtbare Verletzungen durch die Böllerei an Silvester.

+++ Mehr Nachrichten: Flughafen Köln/Bonn wird an Silvester zur Rettungsinsel – SIE sind auf ewig dankbar +++

In Deutschland gab es am 31. Dezember 2023 nach aktuellem Stand mindestens einen Toten.

Silvester: 18-Jähriger tot bei Feuerwerk in Koblenz

So verstarb in Koblenz ein 18-Jähriger. Nach Informationen der Polizei kam der junge Mann im Stadtteil Rübenach durch das Zünden eines Böllers ums Leben. Der Unfall ereignete sich gegen 20.55 Uhr. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Kripo ermittelt nun.

+++ Silvester in NRW: Straßenbahnen angegriffen ++ Randale im Ruhrgebiet +++

Berliner verliert eine Hand

Schlimm auch diese Nachricht aus Berlin: Dort verlor ein 40-Jähriger schon am Samstag (30. Dezember) eine Hand. Wie die Polizei mitteilt, habe er eine Signalrakete auf der Terrasse eines Bungalows gezündet. Die Rakete sei direkt in seiner Hand explodiert.

Weitere Nachrichten:

Die Beamten haben weitere Pyrotechnik bei dem Verletzten gefunden und beschlagnahmt.

27-Jähriger wird schwer im Gesicht verletzt

Wie die Polizei ebenfalls schon am Samstag berichtete, verletzte sich ein 27-Jähriger in Thüringen schwer im Gesicht. Der Mann habe in Ebeleben (Kyffhäuserkreis) schon vor Silvester mit selbst gebastelten sowie verbotenen Knallkörpern hantiert. Einen, der nicht zündete, wollte er sich demnach genauer ansehen. Dieser explodierte dann doch. Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden (mehr dazu hier auf Thüringen24.de).

+ Weitere Informationen folgen +