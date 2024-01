Silvester in NRW: Randale im Ruhrgebiet ++ Straßenbahnen angegriffen ++ Polizei warnt Chaoten

Endlich Silvester! Ob Party im Club, eine festliche Runde beim Raclette oder Fondue mit Freunden oder doch die gemütliche Variante mit Joggingpeitsche auf dem Sofa. Die Menschen in NRW haben sich voller Vorfreude auf den Übergang zum Jahreswechsel vorbereitet.

In den letzten Jahren hat Silvester in NRW allerdings auch einen zunehmend faden Beigeschmack bekommen. Erst die sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht (2015), dann die immer weiter ausartenden Szenen auf den Straßen. Sogar Rettungskräfte im Einsatz gerieten dabei immer wieder zur Zielscheibe von Böller-Chaoten. Polizei und städtische Behörden haben auf die wachsende Gewalt zu Silvester reagiert und die Zahl der Einsatzkräfte und Maßnahmen deutlich erhöht. Wird es im Übergang zu 2024 endlich wieder ruhiger? Oder eskaliert die Situation erneut?

Wir halten dich in unserem Newsblog über die Geschehnisse an Silvester in NRW auf dem Laufenden.

+++ Hier kannst du den Newsblog aktualisieren +++

Silvester in NRW: Angst vor Randale

Montag, 1. Januar

NRW: Silvesternacht bislang relativ friedlich

0.50 Uhr: Bislang scheint es, als würden NRW und ganz Deutschland vergleichsweise friedlich Silvester feiern. Aus den Großstädten im Westen sowie aus München und Hamburg erreichten uns bis jetzt keine Informationen über größere Eskalationen. Auch in Berlin wirkt die Lage nicht ansatzweise so angespannt wie befürchtet. Wir hoffen, dass dies so bleibt.

Frohes neues Jahr!

0.01 Uhr: Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir ein frohes neues Jahr!

Und was wir uns auch wünschen: eine friedliche Silvesternacht. In den vergangenen Jahren war es in NRW – und anderen Regionen in Deutschland – häufig zu hässlichen Szenen an Silvester gekommen. Wir berichteten um 21.41 Uhr bereits von Chaoten, die in Duisburg eine Straßenbahn angriffen. Wir hoffen inständig, dass es die letzte schreckliche Meldung ist, über die wir in dieser Silvesternacht berichten müssen.

Sonntag, 31. Dezember

Angriffe auf Straßenbahnen in Duisburg

21.41 Uhr: Wie schon im letzten Jahr, herrscht in Duisburg in der Silvesternacht Ausnahmezustand. Im Stadtteil Hochfeld haben Chaoten die Straßenbahn mit Böllern angegriffen, berichtet die Polizei Duisburg. „Wer mit Böllern auf Straßenbahnen und Busse zielt, macht sich nicht nur strafbar, sondern nimmt auch in Kauf, dass Insassen verletzt werden“, sprechen die Beamten Klartext und weiter: „Unterlassen Sie das Beschießen von Straßenbahnen und Bussen. Wir schreiten konsequent gegen solche Straftaten ein.“

Drastische Maßnahme in Dortmund

21.30 Uhr: In Dortmund hat der „Größte Weihnachtsbaum der Welt“ in diesem Jahr für besonders viel Diskussionen gesorgt. Schuld daran war eine Kugel-Installation, die statt des traditionellen Engels die Spitze zierte. Aufgrund eines gewaltigen Shitstorms machten die Verantwortlichen dann aber doch einen Rückzieher und holten den Engel wieder an die Spitze. Der ziert auch am Silvesterabend noch das Gerüst des Baums. Die 1.700 Fichten mussten allerdings bis heute abgebaut werden, obwohl die Weihnachtsbäume traditionell erst im neuen Jahr abgebaut werden. Der Grund: Brandgefahr! Zu groß ist das Risiko, dass Raketen ein Feuer entfachen könnten. Und so trist sieht das ganze dann ohne grün und Glitzer aus:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

20.03 Uhr: Viele Hunde und Katzen reagieren panisch auf die Böllerei. Deshalb wimmelt es am Flughafen Köln/Bonn jedes Jahr vor Tieren. Den Grund dafür, kannst du hier nachlesen >>>

19.24 Uhr: Seit Jahren wird aus verschiedenen Gründen ein Böllerverbot diskutiert. Umweltschutz, Tierschutz oder die wachsende Zahl an Unfällen und Angriffen auf Rettungskräfte werden dabei genannt. Bislang konnten sich die Pyro-Gegner aber noch nicht mit einem Verbot durchsetzen. Allerdings haben einige NRW-Städte Böllerverbotszonen deklariert. Dazu gibt es Bereiche, in denen ohnehin nicht geböllert werden darf. Wo die liegen, erfährst du hier >>>

18.48 Uhr: In Discountern und Supermärkten war ab Donnerstag (28. Dezember) die Hölle los. Kunden stürmten die Filialen in NRW auf der Jagd nach den besten Feuerwerkskörpern. Einige Rewe-Filialen überraschten allerdings mit einer besonderen Aktion. Mehr dazu hier >>>

17.32 Uhr: Paukenschlag vor der Silvesternacht in Köln. Erst an Heiligabend hatte die Polizei fünf Männer in Gewahrsam genommen, die einen Anschlag auf den Kölner Dom geplant haben sollen. Vier von ihnen sind in der Zwischenzeit wieder auf freiem Fuß. Doch jetzt scheint immer klarer, dass der weiter festgehaltene 30-jährige Mann Teil eines größeren Netzwerks sein soll. Heute hat die Polizei nach eigenen Angaben drei weitere Männer festgesetzt. Ihre Pläne lassen erschaudern >>>

Maschinengewehre vor Kölner Dom

16.57 Uhr: Hochwasser, Terror-Alarm am Kölner Dom und jetzt auch noch die Sorge vor Krawalle an Silvester. Für Einsatzkräfte in NRW ist es eine mehr als unruhige Zeit. Damit sich die Szenen aus der vergangenen Silvesternacht möglichst nicht wiederholen, setzt die Polizei nach Angaben des Innenministeriums 6.600 Polizeikräfte ein – und damit noch einmal mehr als im vergangenen Jahr. Besonders drastisch sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Kölner Dom. Man werde sich so vorbereiten, dass man „möglichen Anschlägen“ begegnen könne, hatte der Kölner Einsatzleiter der Polizei, Martin Lotz erklärt. Für den Jahreswechsel sei die Polizei gut aufgestellt, „für alles, was da kommen mag“, sagte er. Es könne auch sein, dass man Polizistinnen und Polizisten mit Maschinenpistolen sehen werde. Wer verdächtige Dinge beobachte, solle sich nicht scheuen, einen Hinweis zu geben. Etwa „Menschen, die sich seltsam verhalten oder mit Gepäck rumlaufen in auffälliger Art und Weise“, sagte Lotz.

15.50 Uhr: Nicht nur Einsatzkräfte bangen vor der Silvesternacht. Auch Tierschützer betrachten die Böllerei mit großen Bedenken. Ein Tierheim in NRW hat jetzt ein Video veröffentlicht, das die Qual der Tiere extrem veranschaulicht und alle zum Nachdenken anregen sollte. Hier geht es zum Beitrag >>>

15.15 Uhr: Im Ruhrgebiet eskalierte die Lage im vergangenen Jahr vor allem in Duisburg. Auch an Halloween ging auf den Straßen mächtig die Post ab. Nach Angriffen auf Straßenbahnen zog die DVG zuletzt mehrfach Konsequenzen (mehr hier >>>). Auch die Polizei Duisburg hat vor der Silvesternacht drastische Schritte angekündigt. Alles dazu kannst du hier nachlesen >>>

Mehr Themen:

Bewegende Worte von Essener Feuerwehrmann

14.56 Uhr: Bundesweit haben Einsatzkräfte vor Silvester an die Vernunft der Menschen appelliert, keine Menschen mit Feuerwerk anzugreifen. Die Jungs von „essendiese“ haben am Nachmittag die Worte eines Feuerwehr-Manns aus Essen veröffentlicht, dessen Worte unter die Haut gehen. In seiner emotionalen Nachricht hieß es:

„Ich (…) mache nun seit 4 Jahren Silvester-Bereitschaft. Während meine Freunde feiern gehen, sitze ich auf der Wache und sorge mit für eure Sicherheit. Bitte bedenkt vor allem, dass wir alle eine Familie haben, die auf uns wartet. Ich selber habe einen kleinen Einjährigen. Ich glaube, jeder von euch würde sich freuen, wenn sein Vater oder seine Mutter heil und unbeschadet von der Arbeit wiederkommt. Feiert, habt Spaß. Wenn euch was passiert, sind wir da. Aber lasst uns in Ruhe unsere Arbeit für eure Sicherheit machen.“ (mit dpa)