Bochum: Terror-Alarm an Silvester ++ Polizei schnappt Verdächtigen

Ein mutmaßlich geplanter Terror-Anschlag auf den Kölner Dom versetzte ausgerechnet am Heiligabend die örtliche Polizei in helle Aufregung. Fünf verdächtige Männer wurden nach Hinweisen auf ein islamistisch motiviertes Attentat bereits in Gewahrsam genommen, am Silvestermorgen drei weitere (DER WESTEN berichtete).

Doch offenbar handelt es sich um ein Netzwerk, dessen Ausmaße erst nach und nach bewusst werden. So musste die Polizei noch am letzten Tag des Jahres 2023 erneut aktiv werden. Diesmal ging es nach Bochum.

Bochum: Terrorverdächtiger geschnappt

Die Männer stehen im Verdacht, einen Anschlag am Kölner Dom geplant haben. Von den an Heiligabend in Gewahrsam genommen, sind allerdings vier wieder auf freiem Fuß. Bei den am Silvestermorgen festgesetzten Verdächtigen handelt es sich um Männer aus Duisburg, Herne und Nörvenich im Kreis Düren. Sie sind zwischen 25 und 38 Jahren alt.

Doch offenbar ist der Kreis der Unterstützer weit größer. An dem möglicherweise für Silvester geplanten Attentat soll noch ein 41-Jähriger aus Bochum beteiligt gewesen sein. Dieser wurde noch am Abend des 31. Dezembers von der Polizei in Bochum festgenommen.

Über den weiteren Verbleib der fünf verdächtigen Männer in der Untersuchungshaft soll noch am 1. Januar vom zuständigen Richter eine Entscheidung gefällt werden. Ein 30-Jähriger, der bereits an Heiligabend festgesetzt wurde, wird mindestens bis zum 7. Januar in Langzeitgewahrsam verbleiben.

Köln in Habachtstellung

Die Polizei Köln hatte die Hinweise auf das mutmaßliche Attentat an Silvester am Dom sehr ernst genommen und entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren. „Nach dem Hinweis auf ein mögliches Anschlagsszenario für den Kölner Dom haben wir alles in unserer Macht Stehende getan, um die Bevölkerung zu schützen“, so der Polizeipräsident Johannes Hermanns. Ein sicheres Silvester sei nur „mit verstärkten Schutzmaßnahmen“ möglich gewesen.

Denn auch jetzt noch geht die Polizei von einem größeren Netzwerk aus, das hinter den Anschlagsplänen steckt. Der Dom bleibt so lange unter besonders hohem Polizeischutz.