Duisburg stellt sich auf Silvester-Krawalle ein – Polizei geht drastischen neuen Schritt

In Duisburg stellt man sich in der Nacht zu Neujahr auf Silvester-Krawalle ein. Dabei geht die Polizei dieses Jahr einen drastischen neuen Schritt.

Gemeinsam mit der Stadt Duisburg hat sich die Polizei intensiv vorbereitet und wird verstärkt auf den Straßen unterwegs sein. Bei Gefahren soll frühzeitig eingegriffen werden und Straftaten konsequent verfolgt werden.

So geht die Stadt Duisburg vor

Nicht nur uniformierte Polizistinnen und Polizisten werden dieses Jahr im Einsatz sein, sondern auch zivile Beamte, Kräfte der Einsatzhundertschaft sowie Mitarbeitende des Bürger- und Ordnungsamtes und Angehörige der Feuerwehr Duisburg. Gemeinsam möchten man für Sicherheit in der Stadt Duisburg sorgen.

+++ Rewe in NRW ändert vor Silvester Öffnungszeiten – das müssen Kunden wissen +++

Damit alle sicher in neue Jahr kommen, bittet die Stadt Duisburg ihre Bürger um Mithilfe. Jeder wird darum gebeten, respektvoll und mit Rücksicht auf Nachbarn, Familien mit Kindern und ältere Menschen zu feiern. Die Behörden bitten darum, die Einsatzkräfte von Polizei, Bürger- und Ordnungsamt, Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie die Mitarbeitenden der Duisburger Verkehrsbetriebe zu respektieren. Jeder sollte erkennbaren Konflikten aus dem Weg gehen.

Duisburg: Vorgehensweise bei bedrohlichen Situationen

Wenn du in eine bedrohliche Situation geraten solltest, solltest du dich direkt an Einsatzkräfte wenden. Wähle die 110 und mache Andere auf dich aufmerksam! Wenn du angegriffen oder beklaut wurdest, solltest du dir am besten viele Details des Täters merken. Versuche dir dabei alle beteiligten Personen, deren Aussehen und die Tatbeteiligung einzuprägen und stelle dich als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung.

Wenn du Videos oder Fotos von polizeirelevanten Geschehnissen haben solltest, kannst du diese der Polizei NRW am Silvesterabend ab 20 Uhr über das Hinweisportal zur Verfügung stellen: nrw.hinweisportal.de

Das könnte dich auch interessieren:

Beim Umgang mit Feuerwerkskörpern bittet die Stadt Duisburg darum, dass du nur Feuerwerkskörper benutzen solltest, die durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) geprüften wurde! Hinweise und Regeln für den Umgang mit Feuerwerkskörpern kannst du über den nachfolgenden Link in deutscher, englischer, französischer und arabischer Sprache abrufen: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/225-silvesterfeuerwerk/

Außerdem gilt natürlich auch an Silvester: „Don’t drink and drive!“ – Kein Alkohol am Steuer – das gilt auch für E-Scooter oder das Fahrrad! Die Polizei wird die Einhaltung der Verkehrsregeln auch in der Silvesternacht kontrollieren.