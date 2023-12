Rewe in NRW ändert vor Silvester Öffnungszeiten – das müssen Kunden wissen

Silvester steht vor der Tür. Bei Rewe, Aldi und Co. herrscht deshalb Hochbetrieb. Nach den Weihnachtsfeiertagen wollen viele Kunden ihre Vorräte wieder auffüllen. Außerdem sind die Vorbereitungen für Silvester im vollen Gange.

Ob Raclette, Fondue oder ein aufwendiges Gänge-Menü: Viele Menschen wollen die Zeit bis Mitternacht mit einem festlichen und geselligen Essen überbrücken. Damit vor dem Jahreswechsel keine Hektik ausbricht, sollten Gastgeber sich in diesem Jahr besonders früh wappnen. Denn Silvester fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Deshalb haben Supermärkte und Discounter am Sonntag (31. Dezember) geschlossen. Doch es gibt auch Ausnahmen, wie etwa drei Rewe-Filialen in NRW.

Rewe in NRW: Filialen ändern Öffnungszeiten

Für Sonn- und Feiertage gelten im NRW-Einzelhandel strenge Vorgaben. Supermärkte und Discounter werden an diesen Tagen in aller Regel nicht öffnen. Doch das Ladenöffnungsgesetz sieht Sonderregeln vor. Damit Reisende sich mit Dingen des alltäglichen Gebrauchs versorgen können, heißt es unter Paragraf 9: „Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs dürfen an Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während des ganzen Tages geöffnet sein.“

Deshalb dürfen in NRW unter anderem drei besondere Rewe-Filialen öffnen: Die an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn sowie der Rewe am Hauptbahnhof Münster. Alle Filialen haben ihre Öffnungszeiten allerdings zu Silvester und Neujahr angepasst.

Das sind die Rewe-Öffnungszeiten an Silvester und Neujahr

Das ermöglicht allen Angestellten, Silvester im Kreise von Freunden oder Familie zu feiern. Während der Rewe am Köln/Bonner Flughafen eigentlich sogar an Feiertagen durchgängig geöffnet hat, macht die Filiale an Silvester bereits um 18 Uhr zu. An Neujahr geht es dann allerdings um 6 Uhr auch schon weiter.

Am Flughafen Düsseldorf müssen die Beschäftigten an Silvester sogar noch länger ran. Hier ist die Rewe-Filiale von 5.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Neujahr muss die Frühschicht dann um 6 Uhr ran. Der Supermarkt schließt dann eine Stunde früher als gewohnt um 23 Uhr.

Am Hauptbahnhof Münster können Kunden ihre letzten Silvester-Einkäufe zwischen 10 und 16 Uhr bei Rewe erledigen. An Neujahr öffnet der Supermarkt zwischen 10 und 18 Uhr.