Essen: Böller-Wahnsinn bei Mitternachtsverkauf – Kunden verbittert! „Könnt ihr vergessen“

Viele Menschen im Ruhrgebiet können es kaum abwarten, das Jahr 2023 hinter sich zu lassen. Zu viele Krisen, ob global oder regional. Zu wenig Lichtblicke. Wer das Jahr mit einem großen Knall verabschieden will, den zog es in der Nacht von Mittwoch (27. Dezember) auf Donnerstag nach Essen.

Denn hier findet traditionell ein gewaltiger Feuerwerks-Mitternachtsverkauf statt. Eigentlich geht es hier immer erst in der Nacht auf den 29. Dezember los. Doch weil Silvester in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, durfte es dieses Mal schon einen Tag früher losgehen. Und gleich in der ersten Nacht gab es Unmut bei Feuerwerks-Fans in Essen.

Essen: Mega-Ansturm auf Mitternachts-Böller

Seit fast 30 Jahren lockt Thomas Schiemann, langjähriger Präsident des Eishockey-Vereins Moskitos Essen zum großen Böllerverkauf in die Eissporthalle. Nach zwei Jahren des Böller-Verkaufsverbots während der Corona-Pandemie konnten Pyro-Jünger zu Silvester 2022 hier endlich wieder zuschlagen. Und der Andrang war gewaltig. Deshalb hatten sich alle Beteiligten auch in diesem Jahr auf einen großen Ansturm eingestellt. Sie sollten Recht behalten.

Kurz nach Mitternacht tauschten sich Böller-Interessierte im Netz über die Lage vor Ort aus. Ein Kunde riet deutlich davon ab, sich noch auf den Weg zu machen: „Könnt ihr vergessen. Standen grade zwei Stunden da. Sind dann abgehauen bei dem Mist-Wetter.“ Die Schlange habe von der Eissporthalle bis hinter den Bahnhof Essen-West gereicht.

Schon im vergangenen Jahr brachten Feuerwerks-Fans viel Geduld vor der Eissporthalle. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Böllerverkauf geht weiter

Pech für alle, die den langen Warteschlangen entgehen wollen: Denn spontane Vorbestellungen sind nicht mehr möglich. Das Angebot zur Bestellung an Abholstationen galt nur bis zum 26. Dezember. Wer aus dem Riesen-Sortiment (Slogan: „Größte Auswahl an Feuerwerkskörpern in ganz NRW“) wählen will, muss nun vor Silvester wohl oder übel Geduld beweisen. Und hoffen, dass die beliebtesten Artikel nicht schon vergriffen sind.

Der Lagerverkauf an der Eissporthalle in Essen öffnet zu folgenden Zeiten vor Silvester 2023: