Nach Weihnachtsmarkt Essen – Highlight kehrt wieder in die City zurück

Mit ganz großen Schritten geht es auf Weihnachten zu – und das heißt für viele Weihnachtsmärkte in NRW, dass sie bald schließen werden. So auch der Internationale Weihnachtsmarkt in Essen, der am Samstag (23. Dezember) für das Jahr 2023 seine Pforten schließt (>> HIER mehr dazu).

Für all diejenigen, die traurig sind, dass die Weihnachtsmarktzeit in Essen endet, gibt es aber bald das nächste Highlight, welches nach Essen zurückkehrt.

Auf Weihnachtsmarkt Essen folgt nächstes Highlight

Essen Marketing GmbH (EMG) blickt mit Freude auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Essen zurück und zieht eine positive Bilanz. „Wir freuen uns sehr über diese Besucherzahlen, insbesondere da das Wetter an vielen Tagen nicht zum Rausgehen einlud. Das zeigt uns, wie viel den Menschen der Weihnachtsmarkt bedeutet“, sagt Dennis Nolda, Leiter Veranstaltungsmanagement der EMG.

Viele Essener und Menschen aus der Umgebung werden den Weihnachtsmarkt sicherlich vermissen, aber diese können sich jetzt schon auf das nächste Winter-Highlight in der Innenstadt freuen. Denn nach dem Abbau der Weihnachtsmarkthütten beginnt bereits der Aufbau für den „Essener Wintertraum“, dem Nachfolger von „Essen on Ice“.

Ab Mitte Januar geht’s los

Los geht der Essener Wintertraum am 12. Januar. Dann können sich Besucher bis zum 10. März auf die größte Schlittschuhbahn Nordrhein-Westfalens freuen. Diese ist die einzige mit zwei Ebenen in ganz Deutschland und hat außerdem das größte mobile Etagencafé des Landes zu bieten.

Bis der Essener Wintertraum am 12. Januar dann starten kann ist es noch eine kleine Weile. Und am Samstag (23. Dezember) feiert der Weihnachtsmarkt in Essen noch seinen krönenden Abschluss. Auch Florian Hecker, Leiter Stadtwerbung und Pressesprecher der EMG, zieht dabei ein positives Fazit:

„Es scheint sich über die Landesgrenzen hinaus rumgesprochen zu haben, wie hochwertig und einzigartig unser Essener Weihnachtsmarkt ist. Einen wichtigen Beitrag dazu hat bestimmt auch der 6. Platz beim Onlinevoting der ‚European Best Christmas Markets‘ geleistet. Zudem scheint sich unsere verstärkte Ansprache niederländischer und belgischer Busreiseunternehmen ausgezahlt zu haben.“