Weihnachtsmarkt Essen: Drastische Maßnahme! Markt bleibt geschlossen

Wichtige Nachricht für alle Weihnachtsmarkt-Fans im Ruhrgebiet. Der Essener Weihnachtsmarkt bleibt am Donnerstag (21. Dezember) komplett geschlossen. Das teilten die Verantwortlichen am Morgen aufgrund der extremen Wettervorhersage mit.

Die Auswirkungen des Sturms in unserem Unwetter-Newsblog: Unwetter wütet in NRW ++ Weihnachtsmärkte und Park dicht ++ Tornado-Warnung

„Eure Sicherheit liegt uns am Herzen, und wir möchten kein Risiko eingehen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und hoffen auf euer Verständnis“, heißt es in einem Facebook-Post und weiter: „Passt gut auf euch auf und bleibt sicher!“ Damit steht der Essener Weihnachtsmarkt nicht allein dar.

Weihnachtsmarkt Essen bleibt dicht

Offenbar haben die Verantwortlichen die Unwetter-Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen ganz genau verfolgt. Die Meteorologen warnten in ganz NRW vor Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Vereinzelt sei sogar mit Orkanböen zu rechnen. Selbst Tornados seien bei Gewittern nicht auszuschließen, hieß es (mehr dazu hier >>>).

Auch interessant: Beliebtester Weihnachtsmarkt Deutschlands ist in NRW – noch vor Berlin und Frankfurt

Die Nachricht verbreitete sich in den Sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Viele reagierten überrascht, andere traurig darüber, dass der Besuch so kurz vor dem Ende des Weihnachtsmarkts am Samstag (23. Dezember) am Donnerstag ausfallen muss. Ein Essener nahm es entspannt zur Kenntnis: „Dann alle mal einen Tag ausruhen. Denke, die nächsten zwei Tage werden noch stressig genug.“

Bleiben auch andere Weihnachtsmärkte geschlossen?

Neben Essen bleibt am Donnerstag auch der Weihnachtsmarkt in Duisburg geschlossen. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilten die Verantwortlichen in Bochum und Dortmund mit, dass man die Lage im Blick behalten und im Zweifel die Reißleine ziehen werde. Bis nichts Gegenteiliges über die Sozialen Netzwerke bekannt gegeben werde, sollen Besucher davon ausgehen, dass die Weihnachtsmärkte geöffnet bleiben.

Mehr Themen:

Bleibt nur die Frage, ob ein Besuch des Weihnachtsmarkts angesichts der mehr als ungemütlichen Wetter-Lage überhaupt in Frage kommt.