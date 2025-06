Fronleichnam in NRW: Frische Brötchen trotz Feiertag? Das musst du beachten

Ein Feiertag jagt derzeit den nächsten. Nach Pfingsten folgt am Donnerstag (19. Juni) Fronleichnam. An dem Feiertag erinnern Gläubige jedes Jahr aufs Neue an die Anwesenheit von Jesus Christus in Gestalt von Brot und Wein.

Auch an diesem Feiertag bleiben die Geschäfte in NRW und anderen Teilen Deutschlands traditionell geschlossen. Doch manch einer dürfte an Fronleichnam eine Ausnahme machen. So eventuell auch deine Bäckerei in NRW.

Bäckereien an Fronleichnam in NRW geöffnet?

Viele nutzen an Fronleichnam in NRW die Gelegenheit, Zeit mit ihrer Familie oder ihren Freunden zu verbringen. Dabei wollen sie gut und gerne auch mit einem Feiertagsfrühstück in den Tag starten, um sich für die bevorstehenden Aktivitäten ausreichend zu stärken.

Doch hat dein Bäcker in NRW an Fronleichnam überhaupt geöffnet? Das können die Geschäfte der Rechtslage zufolge ganz frei selbst entscheiden. Denn wie aus Absatz 1 der Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter (SGV) für NRW hervorgeht, „dürfen Verkaufsstellen, deren Kernsortiment (…) aus Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden“ geöffnet sein.

Gesetz mit Ausnahmen

Doch gleich drei Ausnahmen gibt es im Gesetz: Denn sowohl an Ostermontag, als auch an Pfingstmontag und am zweiten Weihnachtsfeiertag dürfen keine Waren herausgegeben werden. Sprich: Auch dein Bäcker muss geschlossen bleiben.

Wer auch an Fronleichnam auf Nummer Sicher gehen will und nicht riskieren will, bei der Lieblingsbäckerei vor verschlossenen Türen zu stehen, der kann zur Not zum nächstgelegenen Supermarkt oder Discounter an Bahnhöfen, Flughäfen oder Tankstellen in NRW fahren.

