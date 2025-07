Kängurus geköpft! Grausamer Fund in NRW-Zoogehege – Aufnahmen sorgen für heftige Gewissheit

In einem Zoo in NRW ereignete sich ein schockierender Vorfall. Zwei Kängurus wurden in Solingen kurz vor Ostern tot aufgefunden. Den Tieren fehlten ihre Köpfe. Ursprünglich vermutete die Polizei, dass ein Raubtier die Kängurus angegriffen haben könnte. Spätere Untersuchungen ergaben jedoch eine andere Ursache.

Die Verletzungen ließen vermuten, dass ein Mensch die Tiere im NRW-Zoo geköpft hat. Die Ermittler stellten fest, dass dies vermutlich mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand geschehen ist. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal erklärte: „Wir gehen davon aus, dass die Tiere mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand geköpft worden seien.“

Kängurus geköpft! Grausamer Fund in NRW-Zoogehege

Die Ermittlungen im Zoo in NRW konzentrieren sich derzeit auf Aufnahmen der Überwachungskameras. Auf den Videos ist ein Mann zu sehen, der außerhalb der Öffnungszeiten in das Gelände eindringt. Er ging gezielt in Richtung des Känguru-Geheges.

Die Behörden prüfen nun, ob sie die Öffentlichkeit einbeziehen können, um den Täter zu identifizieren. Die Staatsanwaltschaft plant, eine Öffentlichkeitsfahndung mit den Überwachungsbildern zu beantragen. Techniker arbeiten daran, die Bildqualität der Aufnahmen zu verbessern.

Aufnahmen sorgen für heftige Gewissheit

Der Zoo in NRW kooperiert eng mit den Ermittlern, um den Fall aufzuklären. Ziel ist es, den Täter zur Rechenschaft zu ziehen und die Sicherheit des Zoos zu gewährleisten. Der Vorfall hat tiefe Spuren bei den Verantwortlichen des Zoos hinterlassen.

Dieser Fall sorgte weit über den Zoo in NRW hinaus für Entsetzen und Unverständnis. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren.

