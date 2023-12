Whatsapp – Silvester: Die schönsten Grüße und Sprüche 2023

Wenn sich ein Jahr dem Ende entgegen neigt, ist es wieder Zeit für Silvester. Viele freuen sich schon Wochen im Voraus auf die Nacht und planen schon frühzeitig, was sie Tolles unternehmen möchten. Doch auch wenn man den Jahreswechsel oft mit Freunden oder der Familie verbringt, kann man meist nicht mit allen Menschen feiern, denen man gerne ein frohes neues Jahr wünschen würde.

Und genau an dieser Stelle kommt Whatsapp ins Spiel. Der beliebteste Messenger Deutschlands wird von vielen Menschen benutzt und schöne Grüße oder Sprüche an Silvester zu verschicken. Damit dabei mehr als nur ein „schönes neues Jahr“ dabei herumkommt, haben wir dir die schönsten Grüße und Sprüche rausgesucht, die du zu Silvester per Whatsapp verschicken kannst.

Die besten Whatsapp-Sprüche zu Silvester

Oft gibt es viele Menschen, denen man an Silvester oder zu Neujahr ein paar nette Worte per Whatsapp zukommen lassen möchte. Doch es ist gar nicht immer so leicht, die richtigen Worte zu finden. Manchmal soll es vielleicht eher lustig sein, für andere Adressaten eher romantisch. Wir haben für alle Fälle etwas im Angebot.

Tiefsinnige Whatsapp-Sprüche zu Silvester

Falls du einen tiefsinnigen Spruch brauchst, könnten die folgenden Whatsapp-Sprüche gut passen:

Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neues Licht, neue Gedanken und neue Wege zum Ziel… Einen guten Start ins Jahr 2024, das wünsch‘ ich Dir!

Silvester brauchst Du eigentlich gar nicht. Du bist das ganze Jahr über ein echter Knaller!

Es ist wieder Silvesternacht, da habe ich an Dich gedacht, die letzten Sekunden, die Uhr, sie tickt, drum hab ich Dir schnell’nen Silvestergruß geschickt!

365 neue Tage. 365 neue Chancen. 365 neue Möglichkeiten. 365 neue Taten. 365 beste Wünsche. Lasst es krachen!

Morgen ist die erste leere Seite eines neuen, 365 Seiten starken Buchs. Schreibe ein gutes!

Vergiss nie, dass das Leben kurz ist, also breche nie die Regeln. Vergebe schnell, Küsse bedächtig, liebe ehrlich, lache oft und lass NIEMALS zu, dass du das Lachen verlernst!

Still und leise, auf diese Weise schicke ich diese SMS auf eine Reise. Mit Freude und Grüßen soll es Dir das neue Jahr versüßen.

Lass die Korken knallen. Lass die Gläser klingeln. Lass uns das neue Jahr beginnen. Bleibe glücklich und gesund: 365 Tage, das sind 8760 Stunden.

Mein Schutzengel fragte mich: „Was ist dein Wunsch für nächstes Jahr?“ Ich sagte: „Pass immer gut auf die Menschen auf, die mir am Herzen liegen.“

Weitere News:

Lustige Whatsapp-Sprüche zu Silvester

Manchmal darf es auch zu Silvester oder Neujahr ein lustiger Whatsapp-Spruch sein. Dafür haben wir dir einige rausgesucht:

Bevor dieser Tag zu Ende geht, die Erinnerungen verblassen und das Telefonnetz komplett zusammenbricht, lasst und die Ersten sein, die euch eine schöne Feier, einen guten Rutsch und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr wünschen!

Wer wedelt so spät durch Wind und Nacht? Wahrscheinlich ist es ein Schwein in voller Pracht. Es jodelt, fröhlich talwärts brausend: Viel Glück und Spaß im neuen Jahr!

Dein Horoskop fürs nächste Jahr: Geld: die Sterne lächeln. Schule/Beruf: die Sterne lächeln. Gesundheit: die Sterne lächeln. Liebe: die Sterne lachen sich kaputt.

Es wackelt spät durch Nacht und Wind, ein Ferkelchen, das lacht und singt. Es wünscht nur eines, das ist klar: Alles Gute im neuen Jahr!

In Anbetracht der Tatsache, dass ich in wenigen Stunden nicht mehr fähig sein werde, mein Handy zu bedienen, wünsche ich dir jetzt schon vorweg ein gutes neues Jahr!

Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freu‘ dich auf das Neue. Und war das schlecht, ja dann…. dann erst recht!

2023 ist bald vorbei und alles, was ich bisher zu diesem Jahr sagen kann, ist: WAS ZUR HÖLLE WAR DAS?

Romantische Whatsapp-Sprüche zu Silvester

Falls man Silvester oder Neujahr ausnahmsweise mal nicht mit seinem Liebsten feiern kann, braucht man eher einen romantischen Spruch. Auch hier haben wir einige im Angebot: