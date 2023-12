Silvester in NRW: Erneute Randale? Worte von Essener Feuerwehr-Mann gehen unter die Haut

Endlich Silvester! Ob Party im Club, eine festliche Runde beim Raclette oder Fondue mit Freunden oder doch die gemütliche Variante mit Joggingpeitsche auf dem Sofa. Die Menschen in NRW haben sich voller Vorfreude auf den Übergang zum Jahreswechsel vorbereitet.

In den letzten Jahren hat Silvester in NRW allerdings auch einen zunehmend faden Beigeschmack bekommen. Erst die sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht (2015), dann die immer weiter ausartenden Szenen auf den Straßen. Sogar Rettungskräfte im Einsatz gerieten dabei immer wieder zur Zielscheibe von Böller-Chaoten. Polizei und städtische Behörden haben auf die wachsende Gewalt zu Silvester reagiert und die Zahl der Einsatzkräfte und Maßnahmen deutlich erhöht. Wird es im Übergang zu 2024 endlich wieder ruhiger? Oder eskaliert die Situation erneut?

Wir halten dich in unserem Newsblog über die Geschehnisse an Silvester in NRW auf dem Laufenden.

Sonntag, 31. Dezember

15.15 Uhr: Im Ruhrgebiet eskalierte die Lage im vergangenen Jahr vor allem in Duisburg. Auch an Halloween ging auf den Straßen mächtig die Post ab. Nach Angriffen auf Straßenbahnen zog die DVG zuletzt mehrfach Konsequenzen (mehr hier >>>). Auch die Polizei Duisburg hat vor der Silvesternacht drastische Schritte angekündigt. Alles dazu kannst du hier nachlesen >>>

14.56 Uhr: Bundesweit haben Einsatzkräfte vor Silvester an die Vernunft der Menschen appelliert, keine Menschen mit Feuerwerk anzugreifen. Die Jungs von „essendiese“ haben am Nachmittag die Worte eines Feuerwehr-Manns aus Essen veröffentlicht, dessen Worte unter die Haut gehen. In seiner emotionalen Nachricht hieß es:

„Ich (…) mache nun seit 4 Jahren Silvester-Bereitschaft. Während meine Freunde feiern gehen, sitze ich auf der Wache und sorge mit für eure Sicherheit. Bitte bedenkt vor allem, dass wir alle eine Familie haben, die auf uns wartet. Ich selber habe einen kleinen Einjährigen. Ich glaube, jeder von euch würde sich freuen, wenn sein Vater oder seine Mutter heil und unbeschadet von der Arbeit wiederkommt. Feiert, habt Spaß. Wenn euch was passiert, sind wir da. Aber lasst uns in Ruhe unsere Arbeit für eure Sicherheit machen.“