Tierheim in NRW am Rand der Verzweiflung – „Traurig, hilflos und wütend!“

Es sind traurige Bilder, die ein Tierheim in NRW kurz vor dem Jahreswechsel zeigt. Ein Hund der winselnd und fiepend am Zaun steht, ein anderer der panisch bellt. Im Tierheim Bonn ist derzeit die Hölle los.

Der Grund liegt auf der Hand: Seit das Silvesterfeuerwerk vor Kurzem verkauft wird, knallt es auch hier schon regelmäßig vor dem 1. Januar. Eine schwere Zeit für das Tierheim in NRW (hier mehr dazu lesen). Denn die tierischen Bewohner sind völlig verängstigt.

Tierheim in NRW schilder Dramatisches

Immer wieder wenden sich zum Jahreswechsel, Tierheime, -schützer oder -freunde an alle Menschen im Land. Die Silvesterknallerei ist für Tiere aller Art eine enorme Belastung. Egal ob Zuhause oder in der Wildnis – das laute krachen schreckt auf, signalisiert für manche sogar Lebensgefahr. Die Folge: Sie verfallen in große Panik.

Erschreckende Szenen schildert nun auch das Bonner Tierheim. Seit dem Verkaufsstart von Feuerwerkskörpern kommen weder Tiere noch Angestellte zur Ruhe. „Es knallt ununterbrochen rund ums Tierheim und wir haben diverse Tiere die massiv unter Stress stehen“, schreiben die Bonner auf Facebook (hier geht es zum Beitrag mit Video >>>)

Teils seien die Tiere im Tierheim in NRW so panisch, dass sie sich selbst verletzen. Es sei eine Panik, „die teils wirklich Todesangst ist“. Deshalb seien die Pfleger aktuell rund um die Uhr im Einsatz.

Hilfe aller Art

Um die Bewohner des Heims zu beruhigen, greifen die Mitarbeiter auf sämtliche Mittel zurück. Auch Medikamente werden eingesetzt. Aber nicht nur das: Das gesamte normale Leben ist derzeit nicht möglich. Viele Tiere können nicht draußen bleiben und an Spaziergänge ist angesichts der Böllerei auch nicht zu denken.

„Es ist kaum auszuhalten und macht einfach nur traurig, hilflos und wütend“, wird das Tierheim in NRW deshalb deutlich. Der klare Aufruf an jeden: Verzichtet für das Wohl der Tiere auf das Feuerwerk an Silvester.

Wer auf dieses dennoch nicht verzichten wolle, der möge doch bitte nicht in der Nähe von Tierheimen seine Raketen abfeuern. Das hilft zwar den Halterlosen-Tieren – doch für Wildtiere bleibt der Stress trotzdem, weist das Heim drauf hin.