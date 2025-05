Ruhrgebiet: Messer-Attacke auf offener Straße! Mann sticht auf Ex-Freundin ein

Messer-Angriff in Hagen! Am Freitagnachmittag (9. Mai) hat ein 51-jähriger Mann in der Ruhrgebietsstadt auf seine Ex-Partnerin eingestochen. Auf offener Straße stach er unvermittelt mit einem Messer zu und verletzt die 40-Jährige schwer.

Sie befindet sich glücklicherweise außer Lebensgefahr. Zudem konnte die Polizei den Tatverdächtigen bereits im Ruhrgebiet festnehmen.

Ruhrgebiet: Mann (51) sticht auf seine Ex (40) ein

Der 51-jährige Mann aus Hagen soll im Stadtteil Haspe auf seine ehemalige Partnerin gestoßen sein. Ob er ihr auflauerte, die beiden verabredet oder es reiner Zufall war, ist zurzeit noch unklar. Jedoch sollen sich die beiden gegen 15.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Ährenstraße getroffen haben.

Plötzlich habe der Mann dann ein Messer gezückt und auf die 40-Jährige eingestochen, wie die Polizei Hagen nach ersten Erkenntnissen mitteilt. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Nach eingehender ärztlicher Untersuchung im Krankenhaus und einer ersten Behandlung kann Lebensgefahr aktuell jedoch erst einmal ausgeschlossen werden.

Ruhrgebiet: Tatverdächtiger festgenommen

Den 51-Jährigen nahmen Polizeibeamte kurz nach der Tat und sogar noch am Tatort selbst bereits vorläufig fest. Er dürfte zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hagener Polizei hatte direkt eine Mordkommission eingesetzt und die Ermittlungen aufgenommen.

Sobald weitere Informationen bekannt werden, berichten wir an dieser Stelle weiter.

