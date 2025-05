Gelsenkirchen: Wohnung in Flammen ++ Feuerwehr findet Leiche

Ein Brand in Gelsenkirchen hat einer Frau am frühen Freitagmorgen (9. Mai) das Leben gekostet. Kurz nach 7 Uhr ging der Notruf aus dem Stadtteil Erle ein.

Sofort eilte die Feuerwehr Gelsenkirchen mit einem Großaufgebot zum betroffenen Mehrfamilienhaus. Über eine Drehleiter verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zur Brandwohnung. Doch für eine Frau sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Gelsenkirchen: Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Als die Einsatzkräfte die Brandwohnung betraten, stießen sie auf die leblose Wohnungsinhaberin. Alle Reanimationsmaßnahmen blieben vergeblich. Das Brandopfer konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden.

Auch eine weitere Bewohnerin hatte Brandrauch eingeatmet und kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Derweil kämpfte die Feuerwehr Gelsenkirchen gegen die Flammen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses auf Rauchgase kontrolliert und das Gebäude durch einen Hochdrucklüfter belüftet.

Polizei Gelsenkirchen ermittelt nach tödlichem Brand

Wie es zu dem Brand in Gelsenkirchen-Erle kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen.

