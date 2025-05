NRW: Feuerschlucker fackelt Zirkuszelt ab – 17 Kinder verletzt!

Schock schwere Not! Bei einer Probe einer Zirkusvorstellung im Kreis Düren in NRW kam es am Donnerstagvormittag (8. Mai) zu einem schrecklichen Vorfall. In Aldenhoven übten gerade Dutzende Kinder für eine Aufführung als das Zirkuszelt plötzlich in Brand geriet.

Ein Feuerschlucker hatte wohl aus Unachtsamkeit die Zeltwand entflammt. Über ein Dutzend Kinder wurden bei dem Unfall verletzt sowie mehrere Erwachsene. Ein Mitarbeiter erlitt schwere Verbrennungen. Insgesamt soll es 20 Verletzte gegeben haben.

NRW: Drama in Kinderzirkus – Feuerschlucker verliert Kontrolle

Das Unglück passierte bei den Proben eines Mitmachzirkus, an dem mehrere Grundschulkinder teilgenommen hatten. In einem Zirkuszelt in Aldenhoven im Kreis Düren übte gerade ein Feuerschlucker für die kommende Aufführung, als es passierte.

Laut ersten Erkenntnissen hatte er wohl nicht gut genug aufgepasst und bei seinen Übungen plötzlich die Zeltwand in Brand gesetzt, wie eine Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) mitteilte. Zwar konnte das Feuer schon vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden, doch bis dahin hatte es bereits großen Schaden angerichtet.

NRW: 17 Kinder und 3 Erwachsene verletzt

Von laut Medienberichten über 100 Kinder wurden 17 bei dem Feuer verletzt sowie drei Erwachsene. Ein Zirkusmitarbeiter erlitt schwere Verbrennungen, zwei achtjährige Kinder leichte Rauchvergiftungen. Alle drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Verletzten konnten vor Ort ambulant versorgt werden. (mit dpa)