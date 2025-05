NRW: Mädchen kracht durch Einkaufscenter-Dach 8 Meter in die Tiefe ++ Hubschrauber-Einsatz

Dramatische Szenen am Mittwochabend (7. Mai) in Bergkamen (NRW). Wie die freiwillige Feuerwehr Bergkamen mitteilte, ist eine Person vom Dach der Rathaus-Galerie gestürzt. Nach Informationen von DER WESTEN handelt es sich um ein Mädchen (14), das in den Abendstunden durch das Vordach des Parkhauses der Rathaus-Galerie gekracht und meterweit in die Tiefe gestürzt.

Zeugen wählten nach dem Unglück sofort den Notruf. Rettungsdienst und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an, um das Mädchen aus dem Inneren des Einkaufcenters in NRW zu bergen.

NRW: Sturz-Drama in Einkaufscenter

Wie konnte es bloß zu diesem Unglück kommen? Eine Teenagerin brach am Mittwochabend durch ein Wellblechdach, das an einen Parkplatz der Rathaus-Galerie in Bergkamen grenzt.

Wie und aus welchem Grund die 14-Jährige über die Absperrung gekommen ist, ist bislang unklar. Fest steht: Das dünne Wellblechdach gab unter dem Gewicht des Mädchens nach.

Hier geschah das Unglück. Foto: Mauermann / News 4 Video-Line TV

Hubschrauber-Einsatz in NRW

Bei ihrem Sturz zog sich die Jugendliche nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Das Unfallopfer wurde in einem Rettungswagen erstversorgt, bevor es mit einem Hubschrauber auf schnellstem Weg in die Unfallklinik ging. Zu diesem Zeitpunkt soll der Zustand des Mädchens stabil gewesen sein.

Während des Rettungseinsatzes hatte die Polizei die Töddinghauserstraße in Bergkamen gesperrt und musste dabei zahlreiche Schaulustige auf Abstand halten. Nach Abschluss der Rettungsarbeiten begann die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen. Die Beamten müssen nun die Ursache für den Sturz herausfinden. Bislang ist unklar, ob die 14-Jährige zum Zeitpunkt des Unglücks allein oder in Begleitung war.