Cranger Kirmes: Geheimnis gelüftet – dieser Schlager-Star bringt „das Zelt zum Kochen“

Lange wurde gerätselt und vermutet, nun steht es fest: Der Stargast für die Eröffnung der Cranger Kirmes ist endlich enthüllt.

„Wir lassen die Katze aus dem Sack“, beginnt Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda im Gespräch mit DER WESTEN. Und schnell war klar: Dieser Schlager-Star wird einige Fans zum Beben bringen.

Cranger Kirmes: Oberbürgermeister verrät Geheimnis – SIE eröffnet das Kult-Event

„Die Cranger Kirmes ist das Lebenselixier“, fährt Dr. Frank Dudda fort und betont: „Sie ist größer als wir alle. Sie ist sogar größer als die Kommunalwahl.“ Offenbar ist auch dem absoluten Stargast die Cranger Kirmes eine Herzensangelegenheit – so sehr, dass er dafür sogar seine Tour-Pause unterbricht.

Wer also am 1. August im Bayern-Festzelt die Pantoffeln gegen das Mikrofon eintauscht? Das verrät Oberbürgermeister Frank Dudda gegenüber DER WESTEN. Zunächst betont er jedoch: „Sie ist eine Vollblutmusikerin.“ Er verspricht sich – wie auch in den Jahren zuvor – eine große Show zur Eröffnung. Doch wer eröffnet jetzt musikalisch die Kirmes? Trommelwirbel – es ist Maite Kelly!

Für alle, die sie nicht kennen: Die Sängerin wurde als „Hippiekind“ bekannt, da ihre Familie mit dem Bus quer durch Europa reiste und ihr so eine unkonventionelle Kindheit bescherte. Doch das ist längst nicht alles. Maite Kelly war Teil der legendären Familienband The Kelly Family. Zwar gehen die Mitglieder inzwischen größtenteils eigene Wege, doch sie hat ihre musikalische Karriere längst erfolgreich allein weitergeführt.

So stand sie nicht nur auf den großen Konzertbühnen, sondern tanzte sich auch ins Rampenlicht – bei „Let’s Dance“, wo sie sogar den ersten Platz belegte. Kein Wunder also, dass Dr. Dudda lächelnd betont: „Sie hat eine wirklich großartige Bühnenpräsenz. Man kann ihr wirklich gut beim Tanzen zusehen.“

Tickets werden verlost – alle Infos zum Star-Auftritt

Wer Maite Kelly bei der Eröffnung der Cranger Kirmes live erleben möchte, braucht allerdings eine Portion Glück: Die Tickets werden verlost oder an geladene Gäste vergeben, ein Kauf ist nicht möglich. Die feierliche Eröffnung findet am Freitag, dem 1. August, voraussichtlich um 14 Uhr im Bayernzelt statt.

Eine letzte Frage bleibt offen und sorgt für zusätzliche Spannung: Wer wird in diesem Jahr das erste Bierfass anzapfen? Der politische Stargast, der traditionell den Fassanstich übernimmt, ist bisher noch nicht bestätigt.

